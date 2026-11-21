Jogo do Flamengo x Palmeiras vai passar na Globo hoje? Veja onde assistir

Jogo do Flamengo x Palmeiras vai passar na Globo hoje? Veja onde assistir

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste sábado, dia 21, em um dos jogos mais decisivos do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida começa às 16h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 36ª rodada, e pode terminar com a definição do campeão nacional.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje?

O jogo entre Palmeiras e Flamengo será transmitido ao vivo neste sábado, 21 de novembro, a partir das 16h30, pelos canais Globo, ge TV e Premiere. O clássico será disputado no Nubank Parque, em São Paulo, e reúne os dois primeiros colocados do campeonato na reta final da competição.

O Flamengo pode conquistar o Campeonato Brasileiro neste sábado, sem depender de outros resultados. O time comandado por Leonardo Jardim precisa apenas de um empate ou vitória contra o Palmeiras para garantir a taça.

A equipe carioca soma 79 pontos, contra 73 do rival paulista. Além da vantagem de seis pontos, o Flamengo tem três vitórias a mais, número que é o primeiro critério de desempate do Brasileirão.

Se vencer, o Rubro-Negro chegará a 82 pontos e não poderá mais ser alcançado pelo Palmeiras. Em caso de empate, alcançará 80 pontos, enquanto o adversário poderá chegar a, no máximo, 74 nas duas rodadas restantes.

Se o Palmeiras vencer, a disputa pelo título continuará aberta. A diferença entre os dois clubes cairá para três pontos, e o time paulista seguirá com chances matemáticas de conquistar o campeonato. Desse modo, o Rubro-Negro ainda dependerá dos resultados das últimas duas rodadas para confirmar a conquista. A equipe carioca enfrentará o Coritiba, fora de casa, e a Chapecoense, no Maracanã.

O Verdão, por sua vez, terá pela frente a Chapecoense, como visitante, e o Coritiba, em casa.

Como chegam Palmeiras e Flamengo?

O Flamengo chega embalado após vencer o Athletico-PR por 2 a 1, de virada, no Maracanã. O resultado, combinado com a derrota do Palmeiras para o Cruzeiro pelo mesmo placar, aumentou a vantagem rubro-negra para seis pontos.

O time carioca tem 79 pontos e 24 vitórias em 35 partidas. A equipe está a um empate de confirmar o título nacional.

Já o Palmeiras ocupa a segunda colocação, com 73 pontos e 21 vitórias. O time paulista precisa vencer o confronto direto para continuar na disputa e evitar que o rival comemore o campeonato em seu estádio.

O encontro deste sábado é a última oportunidade de confronto direto entre os dois candidatos ao título e pode definir o campeão brasileiro de 2026.