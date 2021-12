Fiorentina x Benevento: onde assistir ao jogo da Copa da Itália – 15/12

Pela segunda rodada da Copa da Itália, as equipes de Fiorentina x Benevento jogam pela classificação da próxima fase nesta quarta-feira, 15/12, a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi. Com transmissão na televisão ao vivo, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Fiorentina x Benevento: O canal ESPN 2, disponível em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela segunda rodada da Copa da Itália ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Artemio Franchi, cidade de Florença, na Itália

TV: ESPN 2

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Disputando a primeira divisão do Campeonato Italiano, a Fiorentina mostrou uma melhora significativa em campo nas últimas rodadas. Em quinto lugar com 30 pontos, o elenco venceu dez jogos e perdeu outros sete, o que significa que foi para o tudo ou nada. Contando com o faro de gols de Vlahovic, os anfitriões no jogo de hoje esperam garantir de primeira a classificação.

Enquanto isso, o Benevento, jogando a segunda divisão do futebol italiano, está em quarto lugar com 31. Dessa maneira, os visitantes podem não jogar a mesma fase na temporada, mas apresentam as mesmas chances de vitória em campo já que tem grandes jogadores no plantel. Por isso, espera contar com a sorte e o bom desempenho e ir para o tudo ou nada.

Escalação de Fiorentina e Benevento:

É provável que os anfitriões coloquem os titulares para jogar nesta quarta-feira, visto que todos estão na convocação divulgada pelo clube, com apenas Castrovilli e Nastasic fora.

O Benevento não apresenta novas baixas em seu plantel de jogadores.

Fiorentina: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martínez, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Vlahovic, González, Callejon

Benevento: Paleari; Elia, Vogliacco, Barba, Masciangelo; Acampora, Viviani, Ionita; Insigne, Lapadula, Improta

