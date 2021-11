Fiorentina x Milan: onde vai passar, horário e escalações (20/11)

Pela décima terceira rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Fiorentina x Milan entram em campo neste sábado, 20/11, no Estádio Artemio Franchi, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir Fiorentina x Milan: O confronto entre Fiorentina e Milan hoje terá transmissão ao vivo do Fox Sports na TV fechada, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 20 de novembro de 2021

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Artemio Franchi, cidade de Florença, na Itália

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de ser derrotada pela Juventus na última rodada do Campeonato Italiano, a Fiorentina volta aos gramados neste sábado precisando da vitória mais do que nunca. Em sétima posição com 18 pontos, o elenco tem apenas seis vitórias e também seis derrotas, esperando contar com o fator casa cheia para impulsionar os jogadores.

Enquanto isso, o Milan aparece em segundo lugar com 32 pontos, ou seja, se vencer o jogo de hoje, é o novo líder provisoriamente já que o Napoli, seu rival na luta pela ponta, só joga amanhã. Com dez jogos ganhos e dois empates, o elenco de Ibrahimovic quer se manter sem derrotas neste momento além de seguir como o grande favorito na temporada italiana.

Escalações de Fiorentina x Milan:

Para o time da casa, os jogadores Pulgar, Kokorin, Nastasic, Milenkovic e Lucas Martínez estão indisponíveis.

Já os visitantes não podem contar com Calabria, Messias, Castillejo e Maignan, lesionados.

FIORENTINA: Terracciano; Biraghi, Igor, Venuti, Odriozola; Castrovilli, Torreira, Bonaventura; Saponara, Vlahovic, Callejón

MILAN: Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessié; Saeleamaekers, Díaz, Rebic; Giroud

Leia também: Quando é o sorteio da repescagem europeia, datas e como funciona?