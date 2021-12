Fiorentina x Salernitana: onde assistir e escalações do jogo hoje – 11/12

Pela décima sétima rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Fiorentina x Salernitana se enfrentam neste sábado, 11/12, a partir das 11h (horário de Brasília), jogando no Estádio Artemio Franchi. Com transmissão ao vivo para todo o Brasil, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Fiorentina x Salernitana: O canal Fox Sports, disponível em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Italiano ao vivo neste sábado.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Artemio Franchi, cidade de Florença, na Itália

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

A Fiorentina faz um bom início de temporada no Campeonato Italiano, diferente do ano passado onde ficou próximo da zona de rebaixamento por diversas vezes. Em sexto lugar com 27 pontos, o elenco pode ficar ainda mais próximo das primeiras posições se ganhar o jogo de hoje. Por fim, acumula nove vitórias e sete derrotas.

Enquanto isso, o Salernitana, recém-promovido da segunda divisão este ano, continua na lanterna do torneio com 8 pontos, ou seja, venceu dois jogos, empatou outros dois e perdeu doze. Porém, mesmo com o resultado positivo no confronto deste sábado, ainda não deixa a degola, precisando vence os próximos duelos do seu calendário para acumular pontos em sua conta.

Escalações de Fiorentina x Salernitana:

Na convocação oficial, Castrovilli e Nastasic não aparecem.

Já aos visitantes, Zortea, Ruggeri, Gondo e Strandberg não etsão disponíveis para o jogo de hoje.

Fiorentina: Terracciano; Biraghi, Martínez, Milenkovic, Odriozola; Bonaventura, Torreira, Maleh; Vlahovic, Sottil, González

Salernitana: Belec; Ranieri, Bogdan, Gyomber, Veseli; Zortea, Schiavone, Di Tacchio, Coulibaly; Ribery, Nwanko

