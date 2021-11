Fiorentina x Sampdoria: saiba onde assistir ao vivo o jogo – 30/11

Abrindo a décima quinta rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Fiorentina x Sampdoria se enfrentam nesta terça-feira, 30/11, a partir das 14h30 (horário de Brasília) no Estádio Artemio Franchi. Dessa maneira, confira onde assistir o jogo.

Onde assistir Fiorentina x Sampdoria: O confronto entre Fiorentina e Sampdoria hoje terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS, sendo a única maneira de acompanhar o jogo.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Artemio Franchi, cidade de Florença, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Ocupando a sexta posição com 21 pontos, o time da Fiorentina conseguiu retomar o bom desempenho em campo depois de uma temporada desastrosa no ano passado. Mesmo com o tropeço da rodada passada diante do Empoli, o elenco de Florença tem a oportunidade de diminuir a diferença com a parte de cima se ganhar o confronto de hoje. Por fim, coleciona sete vitórias e sete derrotas.

Enquanto isso, o Sampdoria não faz um bom início de temporada este ano no Campeonato Italiano. Isso porque, na décima quinta posição com 15 pontos, o elenco tem quatro jogos vencidos, três empatados e sete em que foi derrotado e, por isso, se quiser se afastar da zona de rebaixamento, tem que levar os três pontos para casa nesta terça-feira.

Escalações de Fiorentina x Sampdoria:

Os anfitriões não poderão contar com Pulgar, Nastasic e Dragowski, lesionados. Já os visitantes não terão Albin Ekdal, suspenso, e Damsgaard, Depaoli, Ihattaren, Torregrossa e Ronaldo Vieira por lesões.

FIORENTINA: Terracciano; Biraghi, Martínez, Milenkovic, Odriozola; Bonaventura, Torreira, Duncan; Saponara, Vlahovic, Callejón

SAMPDORIA: Audero; Bereszyński, Ferrari, Colley, Augello; Verre, Silva, Thorsby, Candreva; Caputo, Quagliarella

