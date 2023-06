Fiorentina x West Ham: onde assistir a final da Conference League 2023

É dia de final da Conference League! Quem fica com o título, Fiorentina ou West Ham? As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 07 de junho, às 16h, na Eden Arena, em Praga, na República Tcheca. Esta é apenas a segunda edição do torneio de futebol da UEFA.

Como assistir a final da Conference League hoje?

O torcedor pode assistir a final da Conference League nos canais SBT, TV Cultura e ESPN, no streaming Star Plus e no site do SBT e Cultura ao vivo nesta quarta-feira.

Na TV aberta, os canais SBT e Cultura realizam a cobertura completa de Fiorentina e West Ham para todo o território brasileiro. No SBT a narração vai ser de Luiz Alano com comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos. Na cultura Marco de Vargas narra ao lado do comentarista Arnaldo Ribeiro.

O canal ESPN está disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Para assistir online, basta sintonizar o Star Plus, serviço de streaming para assinantes.

Para ver a final de graça pelo celular é só sintonizar o site do SBT (www.sbt.com.br) ou no porta da Cultura.

Horário: 16h, quatro da tarde

Local: Eden Arena, em Praga, na República Tcheca

Onde assistir a final da Conference League hoje: Sbt, Cultura, ESPN, Star +, site do sbt e site da Cultura

Como vem Fiorentina x West Ham para a final?

Fiorentina e West Ham tiveram um longo caminho até a final. Pelo segundo ano consecutivo, um time italiano disputa a final da competição da UEFA.

Pelo grupo A, a Fiorentina terminou em segundo lugar com 13 pontos, somados em quatro vitórias, uma derrota e um empate. Passou pelo Braga na segunda fase (7×2 no agregado) e depois pelo Sivaspor nas oitavas de final (5×1 no agregado). Nas quartas de final derrotou o Lech Poznan (6×4 no agregado) e na semifinal o Basel (4×3 agregado).

Para o West Ham, o time terminou em primeiro lugar no grupo B com 18 pontos, somados em seis vitórias. Nas oitavas de final passou por AEK Larnaca (6×0 no agregado), pelo Gent nas quartas de final (5×2 no agregado) e na semifinal derrotou o AZ Alkmaar (3×1 no agregado).

Quem são os campeões da Conference League?

Com apenas uma edição da Conference League realizada, a Roma é a única campeão do torneio da UEFA. Sob o comando de José Mourinho, o time venceu o Feyenoord na decisão por 1 x 0, quebrando o jejum de 14 anos sem títulos.

A Conference League tem como objetivo dar oportunidades para aqueles times que não conseguem se classificar para a Liga dos Campeões ou Europa League, os principais torneios de futebol da Europa. Foi criada na temporada passada e, desde então, ganhou o carinho dos torcedores.

No total 184 equipes participam das três fases preliminares e a repescagem para chegarem até a fase de grupos. Além disso, os times também garantem a vaga através da classificação do campeonato nacional.

Formam-se 32 equipes na fase de grupos com oito chaves de quatro. O formato é o mesmo das outras competições, pontos corridos em seis rodadas entre os integrantes do mesmo grupo. O primeiro colocado avança direto para as oitavas de final enquanto o segundo joga a segunda fase contra o terceiro da Liga Europa.

Daí vem as quartas de final, semifinal e a final. O vencedor ganha uma vaga na próxima edição da Liga Europa caso não tenha se classificado.

