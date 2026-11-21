Flamengo é campeão do Brasileirão 2026: veja premiação do 1º, 2º e 3º lugar

Flamengo é campeão do Brasileirão 2026: veja premiação do 1º, 2º e 3º lugar

O Flamengo ganhou o título do Campeonato Brasileiro 2026. Com uma campanha consistente ao longo da competição, o time carioca chega ao fim da disputa na liderança, superando os concorrentes e garantindo a primeira colocação antes da última rodada. O jogo contra o Palmeiras terminou empatado, em 1 a 1.



A conquista consolida a força do elenco rubro-negro, que teve nomes como Pedro, Samuel Lino, Arrascaeta e Lucas Paquetá entre os protagonistas da temporada. O time também passou por uma mudança no comando técnico durante o ano, com Leonardo Jardim assumindo em março e conduzindo a equipe na reta decisiva do campeonato.

Como foi a campanha do título do Flamengo

O Flamengo teve uma campanha de destaque no Brasileirão 2026, com 24 vitórias, sete empates e quatro derrotas em 35 partidas, números que colocaram a equipe na liderança da competição. O time somou 79 pontos e marcou 73 gols, com uma das melhores campanhas ofensivas e defensivas do campeonato.

A equipe chegou à reta final com vantagem sobre o Palmeiras, principal concorrente na disputa pelo título. A vitória sobre o Athletico-PR por 2 a 1, na 35ª rodada, foi determinante para manter o Rubro-Negro na liderança e aumentar a diferença na tabela.

No ataque, Pedro e Samuel Lino tiveram papel central no desempenho do Flamengo. Pedro chegou a 20 gols e seis assistências no Brasileirão, enquanto Samuel Lino somou 12 gols e nove assistências na competição, participando diretamente de boa parte dos gols rubro-negros.

Lucas Paquetá também foi um dos reforços de destaque da temporada, em uma contratação que representou investimento recorde do clube. Arrascaeta, Jorginho e outros nomes experientes ajudaram a sustentar o desempenho da equipe ao longo do calendário.

Leonardo Jardim, por sua vez, alcançou números expressivos desde sua chegada. O português completou 50 jogos no comando do Flamengo, com 33 vitórias, 13 empates e quatro derrotas, além de 98 gols marcados e 39 sofridos. Considerando o resultado por W.O. na Libertadores, os números aumentam para 34 vitórias em 51 partidas.

Quanto recebem 1º, 2º e 3º colocados

A premiação do Campeonato Brasileiro é distribuída de acordo com a posição final dos clubes na tabela, com valores que variam conforme o modelo de remuneração da competição e os contratos de direitos de transmissão.

Para o Brasileirão 2026, os valores definitivos da premiação por colocação precisam ser confirmados oficialmente. Como referência, as estimativas divulgadas para a edição anterior apontavam uma distribuição próxima dos seguintes valores para os três primeiros colocados:

1º lugar – Flamengo: cerca de R$ 45 milhões

2º lugar: aproximadamente R$ 42 milhões

3º lugar: em torno de R$ 40 milhões

Além da premiação em dinheiro, o campeão brasileiro garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o que representa mais receitas com participação na competição continental, bilheteria e possíveis premiações por desempenho.

O segundo e o terceiro colocados também asseguram presença na Libertadores, aumentando a receita e a exposição internacional dos clubes na próxima temporada.