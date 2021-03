Fluminense e Vasco: onde assistir e horário hoje [30-3]

Fluminense e Vasco abrem a 7ª rodada do Campeonato Carioca 2021, em jogo hoje (30/3), no Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Faltando apenas cinco rodadas para o término da Taça Guanabara, os dois clubes precisam da vitória no clássico. O Tricolor soma nove pontos e está na quinta posição do Estadual. Por outro lado, o Cruzmaltino tem seis pontos somados e está em oitavo. A bola rola às 21h35 (horário de Brasília).

Como assistir ao vivo Fluminense e Vasco hoje ?

Fluminense e Vasco – assistir ao vivo: Record, Cariocão TV.

A Rede Record exibe o clássico entre Fluminense e Vasco ao vivo na televisão aberta hoje. No entanto, o duelo também será transmitido na plataforma digital única do Cariocão TV. No entanto, o sistema é pago e o torcedor que quiser ser cliente da plataforma terá acesso à conteúdos inéditos contando com pré-jogo, jogo, mas também com o pós. Conheça os três tipos de assinaturas pay-per-view:

Assinatura de todos os jogos do campeonato: R$ 129,90 (parcelado em até 4 vezes);

Assinatura mensal: R$ 49,90;

Compra de partida única: R$ 59,90.

Prováveis escalações

Fluminense : Marcos Felipe; Calegari, Nino, Frazan, Egídio; Yago, Martinelli, Nenê; Lucca, Luiz Henrique e Fred;

: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Frazan, Egídio; Yago, Martinelli, Nenê; Lucca, Luiz Henrique e Fred; Vasco: Lucão; Cayo Tenório, Miranda, Ricardo Graça, Zeca; Bruno Gomes, Matías Galarza (Andrey), Carlinhos (Juninho), Marquinhos Gabriel; Gabriel Pec e Germán Cano;

Onde e quando será Fluminense e Vasco?

O clássico Fluminense e Vasco terá mando de campo do Tricolor no jogo de hoje. No entanto, com o veto de jogos na capital fluminense, a partida precisou ser realocada para Volta Redonda, no Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira.

Após começar o Estadual com duas derrotas seguidas, o Fluzão engatou uma sequência positiva de três triunfos seguidos e passou por: Flamengo, Bangu e Boavista. No entanto, voltou a perder na última rodada ao ser derrotado pelo Volta Redonda.

Por outro lado, o Vasco tem situação mais delicada na tabela. Assim como o Tricolor, o Cruzmaltino iniciou o Campeonato Carioca com duas derrotas seguidas. Entretanto, empatou na sequência com Nova Iguaçu e Botafogo e só venceu o primeiro duelo na 5ª rodada, ao derrotar o Macaé. Por fim, voltou a empatar na última rodada, ao ficar na igualdade com o Madureira.

Quem venceu mais o clássico entre Fluminense e Vasco ?

Denominado Clássico dos Gigantes, o duelo entre Fluminense e Vasco tem vantagem para os Cruzmaltinos no histórico do confronto. Enquanto os vascaínos somam 149 vitórias, os Tricolores venceram 122.

Tabela da 7ª rodada do Campeonato Carioca 2021

Fluminense x Vasco – 21h35

Quarta

Macaé x Nova Iguaçu – 15h30

Botafogo x Madureira – 17h

Flamengo x Bangu – 21h

Quinta

Resende x Portuguesa – 15h30

Volta Redonda x Boavista – 18h

