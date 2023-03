Fluminense x Volta Redonda: onde vai passar o jogo do Fluminense hoje (18/03)

Duelo é válido pelo segundo jogo da semifinal no Campeonato Carioca neste sábado; torcedor pode assistir na TV aberta e no canal fechado

O Fluminense tem decisão importante neste sábado. Contra o Volta Redonda, disputará o jogo de volta na semifinal do Campeonato Carioca. O jogo do Fluminense tem início às 16h (Horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Para se classificar, o Tricolor Carioca precisa vencer para ficar com a vaga na final.

No primeiro confronto da semifinal, o Volta venceu o Flu por 2 a 1, no Raulino de Oliveira. O vencedor avança para a finalíssima em busca do título do Campeonato Carioca.

Como assistir o jogo do Fluminense hoje de graça?

O torcedor pode assistir o jogo do Fluminense hoje de graça na BAND, canal da TV aberta, ao vivo para todo o Brasil neste sábado. É só ligar o televisor e curtir do conforto do seu sofá em casa.

A emissora é a detentora oficial dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca na temporada. É a única que pode exibir os duelos tanto no canal aberto como fechado.

Dá para assistir também a retransmissão com imagens no site da BAND (www.band.uol.com.br) de graça.

Onde assistir Fluminense x Volta Redonda hoje

O jogo do Fluminense e Volta Redonda hoje terá transmissão da BAND, na TV aberta, no BandSports, na TV paga, e no site da BAND ao vivo em todo o Brasil. O torcedor tem três opções diferentes para assistir a semifinal do Carioca neste sábado.

TV ABERTA: o canal da BAND vai transmitir a semifinal do Carioca neste sábado para todo o Brasil. É de graça e o torcedor não precisa ter trabalho para acompanhar o embate.

TV PAGA: o BandSports vai exibir o duelo ao vivo para as operadoras de TV por assinatura. Só quem é assinante do canal pago pode assistir o duelo.

ONLINE: quem gosta de ver tudo pelo celular ou computador pode sintonizar o site da BAND (band.uol.com.br), clicar na programação ao vivo e ficar por dentro do jogo com imagens.

Fluminense tem vantagem do empate? As semifinais tem jogos de ida e volta. O Fluminense tem a vantagem do empate neste sábado. Se o placar agregado terminar em igualdade, avança o time de melhor campanha na Taça Guanabara, no caso o Tricolor.

Com 25 pontos, o Fluminense venceu o Flamengo na última rodada e conquistou o título da primeira fase. Foram oito vitórias, um empate e duas derrotas.

A vantagem do empate não vale para a final do Carioca.

Escalações de Fluminense x Volta Redonda

Os treinador Fernando Diniz e Rogério Corrêa devem manter a mesma escalação da partida passada para eeste sábado.

Provável escalação do Fluminense:

Goleiro: Fábio

Laterais: Alexsander e Samuel Xavier

Zagueiros: Nino e David Braz

Meias: André, Martinelli e PH Ganso

Atacantes: Cano, Keno e Jhon Arias.

Provável escalação do Volta Redonda:

Goleiro: Vinicius Dias

Laterais: Wellington Silva e Ricardo Sena

Zagueiros: Alix Vinicius e Sandro

Meias: Bruno Barra, Dudu e Luciano

Atacantes: Pedrinho, Lelê e Luizinho

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fluminense F.C. (@fluminensefc)

Quem disputa a final do Carioca?

Volta Redonda ou Fluminense vão enfrentar na final do Campeonato Carioca o ganhador do jogo entre Vasco ou Flamengo. A final também é disputada em ida e volta, mas ainda não tem data marcada para acontecer.

No primeiro jogo, o Rubro-Negro venceu o Cruz Maltino por 3 a 2, no Maracanã. O Vasco tem a vantagem do empate na competição por ter a melhor campanha na primeira fase.

Leia também sobre os jogos de hoje

Onde vai passar o jogo do Sport hoje

Qual é o horário do jogo do Bahia de hoje

Assistir jogo do Ceará hoje

Horário jogo do Benfica

Jogo do Internacional hoje