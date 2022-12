Quando é escanteio, tiro de meta e mais: um guia para quem está assistindo a Copa de 2022

O Brasil é conhecido como país do futebol, mas o fato é que nem todo brasileiro conhece as regras desse esporte. E tem mais: muita gente está assistindo aos jogos do Brasil na Copa do Mundo pela primeira vez e, consequentemente, é a primeira vez que têm contato com alguns termos usados pelos fãs do esporte, narradores e comentaristas. O que é escanteio? E tiro de meta? Quando acontece impedimento?

O futebol foi criado nos anos 1800 na Inglaterra, segundo os registros históricos. Foi naquela época também que surgiram as primeiras regras. Tanto tempo depois e por causa das evoluções que ocorreram ao longo dos anos, é claro que muita coisa mudou. Até hoje, a International Football Association Board (IFAB) segue atualizando as regras do esporte.

Quando é escanteio, tiro de meta ou pênalti no Futebol?

Atualmente, o futebol tem 17 regras básicas, entre elas o escanteio, o tiro de meta, o impedimento e a falta. Vamos a elas:

Como funciona o tiro de meta?

Normalmente cobrado pelo goleiro, o tiro de meta é uma das formas de recomeçar o jogo e acontece quando a bola sai de campo completamente tendo sido tocada por último pelo jogador atacante. A cobrança do tiro de meta não pode ser impedida por outro atleta e se a boça entrar no gol adversário, é gol. Além do goleiro, qualquer outro jogador pode bater o tiro de meta.

O que é escanteio?

Mais uma forma de reiniciar a partida, o escanteio (também chamado de pontapé de canto) é o que acontece quando a bola sai de jogo pela linha de fundo tendo sido tocada por último pelo jogador do time defensor. Diferentemente do arremesso lateral, o escanteio é cobrado com os pés. A bola deve ficar no interior do quadrante onde fica a bandieirinha, exatamente entre a lateral e o fundo do campo.

O campo

Não é qualquer campo que pode ser usado para uma partida oficial. O padrão da Fifa é 105m x 68m. As linhas desenhadas no campo servem para determinar os espaços que influenciam nas demais regras e os locais em que a bola deve ser colocada (caso do pênalti e do escanteio, por exemplo). A baliza é onde os jogadores marcam gol e padrão Fifa tem 7,32m x 2,44m. A curiosidade fica por conta de que a rede não é obrigatória, apenas uma sugestão.

A bola

Da mesma maneira que acontece com o campo, a bola também deve seguir algumas exigências: tem que ser redonda, feita de borracha ou outro material duro, ter entre 68cm e 70cm de circunferência e peso entra 410g e 450g no início da partida (o peso da bola pode sofrer alterações por causa dos chutes, como no escanteio). Ela pode ser substituída se apresentar algum problema no decorrer do jogo.

Árbitro principal

Basicamente, são quatro árbitros: um principal, dois assistentes e um reserva. O principal tem autoridade total e, por isso, é ele quem controla a partida. A palavra (ou apito) final é sempre do árbitro e serve para o escanteio, as faltas e até o gol. Mas ele pode mudar de decisão e, além disso, pode tomar decisões baseadas nas sugestões do VAR, que significa Video Assistent Referee (Árbitro Assistente de Vídeo, em português). O VAR usa monitores para analisar cada lance e sistema de comunicação para falar com o árbitro.

Árbitros assistentes

Os árbitros assistentes servem para auxiliar o juiz principal. Eles têm a função de indicar quando a bola sai do campo, para quem é o lateral ou o escanteio, quando o treinador solicitar uma substituição, quando o árbitro principal não perceber que houve um incidente ou infração ou quando estiverem mais perto do lance, quando o goleiro se adiantar ou a área for invadida na cobrança de pênalti e quando for gol.

Tempo da partida

Oficialmente, um jogo de futebol tem 90 minutos, divididos em dois tempos de 45. Mas isso costuma mudar porque todo jogo tem acréscimos, que são determinados pela equipe de arbitragem. E tem mais, em alguns campeonatos, as partidas de mata-mata (como na Copa do Mundo)) podem ter prorrogação se terminarem empatadas. Nesse caso, também são dois tempos, mas de 15 minutos cada.

Início e o reinício do jogo

Antes de o jogo começar, o capitão de cada equipe participa de um sorteio para definir o time que vai começar com a bola. Depois, a bola vai para o centro do campo e é dali que a partida começa. Toda vez que um time faz gol, a bola volta para lá e o jogo recomeça. Nesse caso, a equipe que levou o gol é que dá o primeiro chute para reiniciar.

Bola fora ou dentro do jogo

Quando a bola sair, ela está fora do jogo. E, por isso, precisa ser recolocada. Pode ser pelo escanteio, lateral ou tiro de meta (cobrado pelo goleiro), mas antes o árbitro principal precisa paralisar o jogo. Se a bola bater na trave, no travessão e na bandeirinha de escanteio e não sair, continua em jogo. Isso também acontece se bater no juiz ou nos assistentes.

Gol

O gol é, sem dúvidas, o momento mais importante de qualquer jogo de futebol. Mas para que o árbitro aponte o centro do campo (mostrando que foi gol), é simples: a bola precisa ultrapassar totalmente a linha de fundo que fica entre os dois postes da baliza. Nessa hora, é o árbitro assistente que observa se foi gol e o VAR pode contestar, caso entenda que a bola não entrou por completo. Se um jogador marca no gol do seu próprio time, é gol contra.

Impedimento

O impedimento é uma das regras mais complicadas, mas, resumidamente, funciona assim: se o jogador está à frente da linha da bola ou se ele é o que está mais perto da linha de fundo em relação aos jogadores dos outro time na hora que recebe o passe, está impedido. Mas, é importante saber que, para ser considerado impedido, o jogador tem que participar ativamente do gol ou que ele mesmo marque.

Faltas e outras infrações

Qualquer jogador, inclusive o goleiro, pode cometer uma falta e pode receber cartão amarelo ou vermelho por isso, de acordo com a interpretação do árbitro. Se a falta for dentro da área, é pênalti. Se o árbitro entender que houve a intenção de machucar, pode marcar tiro livre indireto, o que também ocorre se algum jogador tiver uma postura antidesportiva, como segurar a bola com as mãos. E tem mais: se o jogador recuar a bola intencionalmente para o goleiro do próprio time, o juiz também pode marcar tiro livre indireto.

Tiro livre direto

Esse pode ser marcado quando a infração é mais grave, ou seja, se o jogador chutar ou der uma rasteira no adversário, cuspir, agarrar ou pegar a bola com as mãos intencionalmente. Raramente, o tiro livre direto é marcado, mas ele segue nas regras.

Pênalti

O pênalti nada mais é que a falta que acontece dentro da área, seja por um jogador de linha ou pelo goleiro. Depois de marcada a infração, a bola é colocada no local demarcado, o juiz autoriza, o jogador bate e o goleiro tenta defender. O goleiro não pode se adiantar e a área não pode ser invadida por outros atletas. Importante: em alguns campeonatos, assim como acontece com a prorrogação, a partida pode ir para os pênaltis. Nesse caso, são cinco cobranças alternadas e, se nenhum time fizer mais gols que o outro, as cobranças seguem alternadamente, de uma em uma, até que alguém erre ou o goleiro defenda.

Arremesso lateral

Ocorre quando a bola sai do jogo pela linha de lado do campo. O lateral é cobrado com as mãos e serve para recolocar a bola na partida; os pés devem estar fora de campo e a bola acima da cabeça. Quem cobra o arremesso lateral é o jogador do time oposto ao do último a tocar a bola.

