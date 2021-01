Fortuna Sittard x Ajax: onde assistir e possíveis escalações (24/01)

Fortuna Sittard e Ajax disputam os três pontos neste domingo (14), às 08h15, no Offermans Joosten Stadion, pela décima oitava rodada do Campeonato Holandês. Se vencer o confronto de hoje, o time visitante tem a oportunidade de aumentar a vantagem na liderança. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Fortuna Sittard x Ajax: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 08h15 (Horário de Brasília).

David Neres: conheça o fenômeno do Ajax, cria da base do São Paulo

Possíveis escalações de Fortuna Sittard x Ajax

O Fortuna não possui nenhuma baixa em seu elenco de jogadores. Portanto a escalação do jogo passado deve ser mantida, sem muitas alterações.

Possível Fortuna: van Osch; Cox, Janssen, Angha, Tirpan; Rienstra, Tekie, Flemming; Hansson, Polter, Semedo.

Ao Ajax, apenas Traoré segue indisponível no plantel. Brian Brobbey, recuperado totalmente de lesão, estava no banco de reservas na última partida do Campeonato Holandês na vitória contra o Feyenoord. Os brasileiros Antony e David Neres, ex-São Paulo, devem estar em campo.

Possível Ajax: Onana; Mazraoui, Tagliafico, Blind, Timber; Gravenberch, Klaassen, Promes; Tadic, Antony, Haller.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Holandês

Além disso, outros três jogos acontecem neste domingo, encerrando a décima oitava rodada do Campeonato Holandês. Então, confira os resultados da rodada e saiba quais são os jogos de hoje.

Willem II 1 x 3 Zwolle

Den Haag 0 x 0 Emmen

Vitesse 1 x 0 Groningen

PSV 2 x 0 RKC

Heracles 1 x 0 Heerenveen

Utrecht x Sparta Roterdã

Twente x VVV

Feyenoord x AZ

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Fortuna entra em campo neste domingo com o propósito de garantir os três pontos para se afastar completamente da zona de rebaixamento. Em 13º com dezenove pontos, o time anfitrião está ameaçado de ocupar a degola nas próximas rodadas se não conseguir resultados positivos.

Enquanto isso, o Ajax aparece em primeiro lugar do Campeonato Holandês com quarenta e um pontos, empatado com o Vitesse. Portanto se vencer hoje, o time de Amsterdam aumenta a distância para três pontos, liderando com folga. Por fim, enfrenta o Lille na segunda fase da Liga Europa.