FPF prepara rodada do Paulistão 2021 para o final de semana; veja a data

O Paulistão 2021 está de volta e já terá rodada no final de semana. O governador do Estado de São Paulo, João Dória (PSDB), confirmou que aceitou o novo protocolo sanitário elaborado pela Federação Paulista de Futebol, e o Estadual pode ser retomado a partir desta sexta-feira (9), às 20h. A medida acompanha o retorno do estado para a fase vermelha do Plano SP, que vai até o dia 18 de abril.

Os eventos esportivos estavam proibidos em todo o estado desde o dia 15 de março, quando o governo instaurou o plano emergencial de combate à Covid-19. A princípio, as novas medidas se encerrariam no dia 30 março. No entanto, Dória estendeu o prazo até 11 de abril, por conta do agravamento no número de casos da doença.

Em coletiva de imprensa hoje (9), o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, comunicou oficialmente o retorno dos jogos.”[Há] Permissão para eventos esportivos profissionais sem público, e a partir das 20h [está] autorizada a volta do esporte coletivo profissional sem torcida, apenas com transmissão pelos veículos de comunicação”,

Quando volta a rodada Paulistão 2021?

O governo autorizou a volta da rodada do Paulistão 2021 já nesta sexta-feira (9), a partir das 20h. Diante deste cenário, a FPF “corre” para agendar as partidas entre os clubes. A entidade deixou sobreaviso todas as equipes do Campeonato Paulista da Série A, sobre uma possível retomada da competição nos próximo dias. Por isso, os clubes estão cientes sobre a realização dos confrontos.

Com a liberação para a volta da competição, a entidade comunicou que realizará jogos do Paulistão neste sábado (10). No entanto, todos os jogos ocorrerão após às 20h, por pedido do governo. De acordo com a Secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, o horário foi estabelecido para evitar aglomerações.

O que deve mudar com o novo protocolo do Paulistão?

A FPF elaborou um protocolo que trabalha em pontos que preocupam o Ministério Público. Uma das novidade são os jogos da rodada do Paulistão 2021 após às 20h, horário que inicia as restrições de circulação de pessoas no Estado, como forma de diminuir as aglomerações próximas aos estádios.

O MP solicitou a FPF que realize-se testes de Covid-19 nos jogadores nos dias das partidas, uma hora antes do início do jogo. A entidade acha difícil a realização dentro do padrão estabelecido pelo órgão. No entanto, fará os exames na data dos duelos, só que com uma maior antecedência.

A federação também reduzirá ao máximo o número de funcionários trabalhando na partida, além da realização de testes em colaboradores que não puderem permanecer em ambiente controlado. Outra medida será a criação de uma espécie de “bolha”, mas com os jogadores hospedados em quartos individualizados.

A entidade se compromete a divulgar campanhas como #TorçaEmCasa #UseMáscara e os atletas entrarão em campo de máscara e só poderão retirá-las após o hino nacional, para então o início do jogo.

