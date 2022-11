França x Dinamarca na Copa do Mundo 2022: veja o placar e os gols da França

Franceses e dinamarqueses disputaram neste sábado, 26 de novembro, a segunda rodada do grupo D na Copa do Mundo do Catar; elenco campeão está praticamente classificada

Com dois gols de Mbappé, a França está praticamente classificada nas oitavas da Copa do Mundo no Catar! Neste sábado, 26 de novembro, os Le Bleus venceram a Dinamarca por 2 a 1, no Estádio 974, pela segunda rodada no grupo D. O resultado jogo da França hoje colocou o elenco francês praticamente garantido. Assista aos gols da França hoje e como foi a partida.

Estão no grupo D as seleções de França, Dinamarca, Austrália e Tunísia.

Resultado jogo da França x Dinamarca na Copa do Mundo 2022

De virada, a França venceu a Dinamarca neste sábado por 2 a 1, com dois gols de Mbappé, no Estádio 974. O elenco campeão é a grande favorita para o título da Copa do Mundo do Catar.

PRIMEIRO TEMPO SEM GOLS - França x Dinamarca na Copa do Mundo 2022

A torcida no Estádio 974 ficou dividida. Dinamarqueses e franceses marcaram presença com músicas e gritos de apoios para as suas seleções. A França começou melhor a primeira etapa com boas chances e muita pressão em cima da Dinamarca.

Giroud teve a primeira boa chance aos 9 minutos, mas foi atrapalhado pela defesa dinamarquesa. Rabiot, Koundé, Mbappé, Dembele e Griezmann foram os melhores em campo pelo lado francês. Até os 35 minutos, praticamente só a França pressionou com cinco chances de gol.

A Dinamarca, do outro lado, teve a sua primeira boa chance aos 36 com Cornelius. Na sequência, Giroud respondeu de cabeça para levar perigo ao gol de Schmeichel. A França foi superior, mas não conseguiu abrir o placar.

SEGUNDO TEMPO DE GOLS - França x Dinamarca na Copa do Mundo 2022

O início do segundo tempo trouxe uma Dinamarca superior a da primeira etapa. Mesmo assim, os franceses continuaram melhores em campo com boas oportunidades. Os dinamarqueses só chegaram aos 10 minutos com Braithwaite, mas o jogador estava impedido.

De tanto pressionar, a França finalmente conseguiu abrir o placar. Aos 15 minutos, Mbappé arrancou pela esquerda e, em jogada com Hernández, recebeu de volta a bola na área e apenas chapou a bola para encher as redes do goleiro da Dinamarca. Com a marcação, a torcida francesa foi à loucura no estádio.

Assista ao gol de Mbappé.

A alegria dos franceses durou pouco. Em escanteio, Andersen de cabeça praticamente ajeitou a bola para Christensen, que aproveitou a sobra na pequena área para deixar tudo igual.

A Dinamarca ganhou vida com o empate. Lindstrom mandou um foguete para o gol dos franceses, mas Lloris estava ali para fazer bela defesa aos 27 minutos.

Tchouameni teve a oportunidade perfeita para virar o placar aos 33 minutos. Após escanteio de Griezmann, o jovem da França mandou a bola pertinho do gol, mas tocou em Maehle. O elenco da Dinamarca conseguiu mais volume de jogo e foi mais precisa em campo.

A França tomou à frente da partida na reta final. A Dinamarca aprendeu da pior maneira que não dá para deixar Mbappé livre. O atacante do PSG recebeu cruzamento de Griezmann e, dentro da pequena área, ampliou o placar para os franceses. Esse é o terceiro gol do jogador no Catar.

Com seis minutos de acréscimos, o jogo não mudou e o placar em 2 a 1 garantiu a França a vitória neste sábado, pela segunda rodada da fase de grupos.

Para fechar os gols da França, assistia ao segundo de Mbappé.

Quantos gols o Mbappé tem na Copa?

Na Copa do Mundo do Catar, Kylian Mbappé tem 3 gols marcados, empatando com Valencia, do Equador, na artilharia da competição.

No total, o francês do PSG acumula 7 gols marcados em Copa do Mundo. Isso porque ele jogou pela primeira vez com a seleção na Rússia, em 2018, quando os Les Bleus foram campeões do mundo.

Na final contra a Croácia, Mbappé também acertou em cheio as redes.

Como está o grupo D na Copa do Mundo?

Na segunda rodada, a Austrália surpreendeu ao vencer a Tunísia para se manter viva na briga pela vaga até as oitavas de final na Copa do Catar.

A França está praticamente classificada para as oitavas de final. Até um empate na próxima rodada garante o elenco em primeiro lugar. Só se perder para os tunisianos será desbancado no saldo de gols. Já Austrália e Dinamarca vão brigar pela segunda vaga no grupo D da Copa do Catar.

GRUPO D

1 França - 6 pontos

2 Austrália - 3 pontos

3 Dinamarca - 1 ponto

4 Tunísia - 1 ponto

Qual é o próximo jogo da França e Dinamarca?

As seleções da França e Dinamarca voltam a jogar na próxima quarta-feira, 30 de novembro, pela terceira e última rodada da Copa do Mundo no Catar.

Pelo grupo D, a equipe francesa vai enfrentar a Tunísia às 12h (horário de Brasília), no Estádio da Cidade da Educação, pela terceira rodada da fase de grupos. A Globo e o SporTV vão transmitir a partida, além das plataformas GloboPlay, portal GE e no FIFA+.

Já a Dinamarca terá pela frente a Austrália também às 12h (Horário de Brasília), no Estádio Al Janoub. O embate vai passar apenas no SporTV, além das plataformas GloboPlay, portal GE e no FIFA+

