Tatuagens do Richarlison: veja os principais desenhos do craque

Novos ciclos no futebol trazem novos jogadores. Pela Seleção Brasileira não poderia ser diferente. Richarlison, o querido "Pombo", veste as cores do Brasil com orgulho. O rapaz alegre, espontâneo e com personalidade logo caiu nas graças da torcida. Nas redes sociais, o público quer saber mais e mais sobre ele. Separamos para você conhecer as tatuagens do Richarlison e como é o estilo do atleta nos riscados.

Veja as tatuagens do Richarlison

Separamos algumas das 13 tatuagens do Richarlison até hoje:

Richarlison tem tatuagem com coração e Brasil

Um dos riscados mais aparentes talvez seja o coração desenhado no peito esquerdo do atleta. No meio dele, é possível observar a bandeira do Brasil, ou seja, a representação de que o ídolo é realmente apaixonado por seu país.

Dom, o tatuador e amigo do jogador responsável pelos traçados, disse ao jornal Extra que Richarlison é 'viciado' na Seleção Brasileira e no Brasil. Por isso, o desenho mostra bem o que o atleta sente por sua nação e principalmente vestir a camisa amarela.

Tatuagens do Richarlison trazem homenagem à medalha de ouro nas Olimpíadas

Uma das grandes conquistas de Richarlison com a camisa canarinho é a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão, em 2021. O jogador foi convocado pelo técnico André Jardine para representar o elenco nos Jogos.

O atleta foi muito bem e, em conjunto com a equipe brasileira, trouxe a medalha de ouro para o Brasil. Para sacramentar a vitória, ele decidiu fazer uma tatuagem em sua coxa da perna esquerda com o triunfo.

O desenho traz uma medalha de ouro com o seu nome e o númer da camisa que vestiu na competição, 10.

Richarlison tem desenhos animados

Para trazer de volta memórias da infância, Richarlison resolveu fechar o braço esquerdo com imagens de desenhos animados dos anos 2000 como Popeye, Patolino, Papa Léguas, Coiote, Taz, Chaves, Tom e Jerry e até mesmo o desenho de uma pomba, tal qual o seu apelido.

A primeira tatuagem de Richarlison

De autoria de Dom, o tatuador amigo de Richarlison, a primeira tatuagem do jogador foi um escrito em sua nuca em inglês.

"He's brazilian" que significa "ele é brasileiro" em português. Ainda segundo o jornal Extra, o trecho é o início de uma frase que a torcida do Tottenham escreveu para ele.

"Ele é brasileiro, ele custou apenas 50 milhões de libras, e achamos ele brilhante, ele é Richarlison".

Nova tatuagem?

O tatuador de Richarlison, Dom, revelou segundo o jornal Extra que o craque pensa em fazer uma homenagem para a taça do hexa se o Brasil for campeão em 2022 no Catar.

"Prometeu fazer uma tatuagem da Copa. Se for campeão, faremos a taça" - disse Dom ao jornal Extra.

Resta saber em qual lugar do corpo de Pombo, jogador do Tottenham será a taça da Copa.

Estreia de Richarlison na Copa do Mundo

Quatro anos após a sua estreia na Seleção Brasileira, o jovem Richarlison mostra todo o potencial e classe ao disputar a sua primeira Copa do Mundo.

O Pombo, apelido carinhoso que ganhou da torcida, foi convocado pelo técnico Tite para disputar o Mundial do Catar em novembro e dezembro de 2022, ao lado de grandes nomes do futebol como Neymar, Gabriel Jesus, o goleiro Alisson, Daniel Alves e Casemiro.

A estreia de Richarlison na Copa do Mundo da FIFA, maior evento de futebol do planeta, aconteceu em 24 de novembro de 2022, no Estádio Lusail, pela primeira rodada da fase de grupos. O adversário era a Sérvia, equipe com desfalques importantes no ataque.

Richarlison foi escalado como titular na partida, ao lado de Neymar, Raphinha e Vinícius Junior. O marcador fez um bom primeiro tempo, enquanto no segundo acertou as redes duas vezes, para sacramentar a sua estreia no grande baile de futebol.

