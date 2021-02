Friburguense x Nova Iguaçu (3/2): onde assistir Campeonato Carioca

Pela sexta rodada da fase preliminar do Campeonato Carioca 2021, Friburguense e Nova Iguaçu se enfrentam nesta quarta (3). Vindo de derrota, as duas equipes buscam os três pontos para se recuperarem na competição. A bola rola no Estádio Eduardo Guinle, às 15h30.

Onde assistir Friburguense x Nova Iguaçu?

A partida entre Friburguense e Nova Iguaçu não terá exibição da tv aberta. No entanto, a TV Ferj, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, transmite o confronto e ao vivo no Youtube e Facebook.

Jogos da 6ª rodada do Campeonato Carioca

Friburguense x Nova Iguaçu – 15h30

Cabofriense x Americano-RJ– 15h30

Sampaio Corrêa x América-RJ – 15h30

Como Friburguense x Nova Iguaçu chegam para o jogo?

Com derrota para o Sampaio Corrêa na última rodada, por 2 a 1, o Frizão permanece na última posição do grupo. O clube tem apenas um ponto em toda competição e segue sem vencer no campeonato. Além do revés para o time de Saquarema, o Friburguense perdeu para o América, por 2 a 1, mas fora de casa. O clube ainda soma derrotas para o Nova Iguaçu, por 1 a 1, Cabofriense, por 2 a 1 e então um empate com o Americano.

Já o Nova Iguaçu tem situação mais confortável na competição. Embora tenha perdido na última rodada para a Cabofriense, por 1 a 0, o clube segue na parte de cima da chave. Com o revés, o Laranjão perdeu a liderança, mas possui a mesma pontuação que a equipe de Cabo Frio, agora líder do campeonato. Ambas equipes possuem 10 pontos, mas a Cabofriense fica à frente por conta do número de gols feitos no Estadual.