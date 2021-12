Futbol Club Andorra x Celta de Vigo: onde assistir e horário hoje – 14/12

Pela segunda rodada da Copa do Rei, as equipes de Futbol Club Andorra x Celta de Vigo se enfrentam nesta terça-feira, 14/12, a partir das 15h (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Andorra. Com transmissão somente pelo aplicativo, confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Futbol Club Andorra x Celta de Vigo: O streaming Star +, disponível por assinatura no site ou aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa do Rei ao vivo nesta terça-feira.

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nacional de Andorra, cidade de Andorra-a-Velha, na Espanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Disputando a primeira divisão do Campeonato Espanhol, o Celta de Vigo não vem mostrando o mesmo bom desempenho que teve na temporada passada em campo. Ocupando a décima quarta posição com 17 pontos, o elenco só ganhou quatro jogos, empatou outros cinco e perdeu oito, buscando a classificação inesperada hoje seja como for.

Enquanto isso, a equipe do Futbol Club Andorra disputa a terceira divisão do futebol espanhol, ocupando a quarta posição da tabela com 28 pontos depois de vencer oito jogos, empatar quatro e perder também quatro. Por isso, o elenco pode ter um pouco mais de trabalho ao esbarrar em uma equipe da elite e, por isso, precisará colocar em campo os melhores jogadores se quiser avançar.

Escalações de Futbol Club Andorra x Celta de Vigo:

Nenhuma das equipes tem desfalques no jogo de hoje. Entretanto, é o Celta quem entra em campo como o grande favorito do confronto.

Futbol Club Andorra: Ratti; Vergés, Pastor, Vilanova, Morer; Aguado, Molina, Fernández, Hevel, Altimira; Nieto

Celta de Vigo: Dituro; Galan, Araújo, Aidoo, Vázquez; Tapia, Denis Suárez, Fran Beltrán, Cervi; Santi Mina, Mendéz

