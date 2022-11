Gabigol não foi convocado para Copa por que? Web reclama

Atleta do Flamengo ficou fora da convocação para a Copa do Mundo do Catar, marcada para novembro e dezembro

Pedro e Gabigol foram a dupla goleadora no ataque do Flamengo. Porém, apenas um deles conseguiu a vaga na convocação do técnico Tite para a Copa do Mundo no Catar. O atacante Gabigol não foi convocado para a Copa, o que gerou críticas e reclamações dos torcedores nas redes sociais.

Gabigol não foi convocado para a Copa do Mundo de 2022

Mesmo depois de ser cotado por muitos jornalistas e até mesmo torcedores, Gabigol não foi convocado para o Mundial pelo técnico Tite. A notícia pegou todos de surpresa, em especial flamenguistas que apostavam na presença do camisa 9.

Nesta segunda-feira, 07 de novembro, o treinador divulgou a lista dos 26 jogadores convocados para a competição de futebol da FIFA. Porém, apenas Pedro e Everton Ribeiro, do Flamengo, apareceram na lista. A ausência do atacante gerou críticas enquanto muitos não entenderam.

O apresentador e ex-jogador Neto, da BAND, criticou Tite em não convocar Gabigol.

"Falta de respeito convocar o Martinelli e não chamar o Gabigol, que não para de ser decisivo na carreira. Uma das maiores injustiças da história da Seleção".

A presença de Gabigol na Seleção poderia ser uma grande alternativa no ataque. Mesmo sem ser titular entre as partidas, o atleta rubro-negro poderia ser versátil e cair como uma luva em oportunidades necessárias para abrir espaços.

VOTE: Tite acertou na convocação da Seleção Brasileira para Copa 2022?

Números de Gabigol na temporada

Na temporada 2022, Gabriel Barbosa anotou 29 gols em 62 partidas entre Brasileirão, Libertadores, Supercopa do Brasil, Copa do Brasil e também Campeonato Carioca. Os dados são do portal O Gol.

Gabigol foi responsável por marcar o gol do título da Libertadores em 29 de outubro, em Guayaquil, Equador, contra o Athletico PR na vitória por 1 a 0. Ao lado de Pedro, o atacante foi fundamental na campanha do elenco carioca também na conquista da Copa do Brasil.

No ataque do Flamengo, Gabriel faz dupla com Pedro. Isso porque Bruno Henrique está machucado e, desde então, o jovem Pedro tomou lugar na linha de frente do elenco. Pedro também contabiliza 29 gols na temporada, mas diferente do colega, foi convocado para a Copa.

Confira o gol de Gabigol na final da Libertadores.



+Convocação de Daniel Alves: entenda a escolha polêmica de Tite

Web critica lista de convocados

Após a leitura de Tite com a lista dos 26 nomes para a Copa do Mundo, torcedores criticaram as escolhas do treinador nas redes sociais. Um dos principais motivos foi a ausência de Gabigol.

Alguns internautas comentaram que deixar o jogador de fora seria, sim, uma injustiça no futebol. Inclusive, criticaram a convocação de Daniel Alves, de 39 anos.

Injusto o Gabigol ficar fora da Copa. O cara em 4 anos ganhou todos os títulos possíveis do futebol sul-americano, fez 133 gols, média de 33 por temporada e é um cara decisivo nas finais.

É injusto, simmmm — Nathan Brener (@ntbrener) November 7, 2022



Alguns, inclusive, até citaram o fato da não convocação de atletas que jogam no Brasil.

jogue num clube brasileiro faça 133 gols e 39 assistencias em 208 jogos ganhe 11 titulo em 4 anos

marque gol em 3 finais de libertadores e fique fora da copa a nao convocaçao de gabigol é muito ruim pro futebol brasileiro. jogadores vao preferir cada vez mais europa do q aqui — MULAMBE (@Mul4mb0) November 7, 2022



Confira alguns dos tweets em que torcedores criticaram a ausência de Gabigol.

MARTINELLI DENTRO E GABIGOL FORA EU NÃO TÔ ENTENDENDO LEGAL NÃO — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) November 7, 2022

Não ha oq gabigol possa fazer pra ser convocado, já fez mais qualquer outro jogador no futebol brasileiro sei lá nos últimos 10 anos — vittor the creator 🇧🇷 (@vittorocriador) November 7, 2022

Gabigol não ser convocado é triste. — dudιnhα (@dxdfcb) November 7, 2022



Leia também: Jogos das oitavas da Champions 2022/23: os 8 confrontos definidos