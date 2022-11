Convocação de Daniel Alves: entenda a escolha polêmica de Tite

Quantos anos tem Daniel Alves? Por que o Brasil convocou ex-lenda do Barcelona para a Copa do Mundo de 2022

O Brasil é considerado favorito para vencer a Copa do Mundo da FIFA 2022, com um elenco cheio de super estrelas e grandes talentos globais. Foi isso que tornou a convocação de Daniel Alves, de 39 anos, ainda mais surpreendente.

O técnico Tite revelou sua lista de convocados rumo ao hexa para o evento no Catar no dia 7 de novembro, e houve poucas surpresas. Neymar é a joia da coroa da seleção brasileira, mas a lista de 26 jogadores está repleta de nomes conhecidos como Alisson, Casemiro, Vinicius Jr e Gabriel Jesus.

Ainda assim, havia um nome que muitos não esperavam ver: Dani Alves, ex-Barcelona e atual lateral-direito do Pumas UNAM, que disputará sua terceira Copa do Mundo após 2010 e 2014. Ele foi cortado por lesão para a edição de 2018 na Rússia .

Alves não é um estranho na seleção, mas à medida que a sua carreira se desvanece com o tempo, não foi considerado uma escolha provável para fazer parte do Mundial de 2022. No entanto, aqui está ele para surpresa de todos.

Quantos anos tem Daniel Alves?

No início da Copa do Mundo FIFA 2022, Dani Alves completará 39 anos. O lateral-direito passou a maior parte de seus anos de pico no Barcelona, ​​onde jogou de 2008 a 2016, e novamente na segunda metade da temporada 2021/22. Enquanto estava no Camp Nou, Alves ajudou o Barcelona a conquistar seis títulos da La Liga, quatro campeonatos da Copa del Rey, três coroas da Liga dos Campeões e três títulos do Mundial de Clubes.

Ele agora joga pelo Pumas UNAM, da Liga MX, clube que ingressou em julho, que está no meio da temporada da primeira divisão mexicana. Ele fez 12 jogos pelo clube, ajudando em quatro gols. No entanto, a equipe venceu apenas um desses 12 jogos, terminando em 13º na tabela. O clube também acabou perdendo os playoffs, uma conquista extremamente decepcionante para o grande clube mexicano.

Tite explica convocação de Daniel Alves para a Copa

Tite descartou a ideia de que Daniel Alves foi convocado por sua experiência e qualidades de liderança, dizendo que ele tem o mesmo padrão de todos os outros jogadores da seleção brasileira.

"O critério de Daniel Alves é o mesmo de todos os outros", disse Tite durante a revelação da escalação do Brasil para a Copa do Mundo, no dia 7 de novembro. "Recompensa a qualidade técnica e individual. como os outros."

Tite continuou, dizendo que há menos responsabilidades ofensivas para laterais na seleção brasileira devido ao excepcional talento de ataque à frente deles nas pontas.

"As pessoas têm que entender que os laterais da seleção brasileira jogam com alas, não há lateral que trabalhe ofensivamente, você terá que trabalhar como construtor", disse Tite. "A qualidade técnica que Dani Alves empresta a esse respeito é impressionante. A qualidade técnica que ele tem de articulador, organizador - não de jogador correndo 60 e 70 metros para frente e para trás. Ele tem a capacidade de organizar".

Por que Dani Alves foi convocado pelo Brasil para a Copa do Mundo de 2022

Desde que a lista do Brasil foi divulgada, a seleção de Alves pelo técnico do Brasil Tite confundiu fãs e mídia.

Vários apontam que clubes de todo o mundo não aproveitaram a chance de contratá-lo quando tiveram a oportunidade, levando à sua contratação com o Pumas UNAM no México. Além disso, ele vem treinando com a equipe B do Barcelona para entrar em forma para o Catar.

O único trunfo real que Alves traz na superfície é a experiência.

Reação à convocação de Dani Alves para a Copa do Mundo

A convocação de Daniel Alves para a copa do Catar repercutiu nas redes sociais. Veja os principais comentários.

Sobre o Dani Alves, eu não levaria. Porém, ao contrário de praticamente todas as outras Copas, não temos mais os melhores laterais do mundo. É isso. — Leandro Cabido (@leandrocabido) November 7, 2022

Bremer, Martinelli e Daniel Alves são as notícias.

Sobre a lateral, embora seja difícil defender Daniel Alves pelo recorte recente, acho a presença bem natural. Por confiança, por não ter opção superior (em experiência e qualidade) e por ser mais útil que levar um zagueiro a mais — Rafael Oliveira (@OliveiraRafa) November 7, 2022

Convocar Daniel Alves dá quase na mesma que levar Cafu aposentado. Os melhores devem ser os escolhidos. Jogadores com história como Daniel Alves podem até merecer uma chance se estiverem jogando decentemente. Não é o caso dele, que decaiu faz tempo. Triste, mas é a realidade — Guga Chacra 💚 (@gugachacra) November 7, 2022