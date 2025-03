Galo é campeão Mineiro de 2025 e conquista 50º título

Jogo terminou no 0x0

O Atlético-MG é o campeão Mineiro de 2025 após vencer o América-MG neste sábado, 15 de março, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Com a vitória, o Galo confirmou o seu 50º título da competição – o sexto consecutivo.

O jogo ficou no 0x1, mas como o Galo tinha vantagem porque na partida de ida fez 4 x 0, o América precisava de uma virada, o que não aconteceu. Com um duelo morno, Hulk assistiu a vitória do banco.

O Galo também levantou a taça de campeão nos anos de 1915, 1926, 1927, 1931, 1932, 1936, 1938, 1939, 1941,1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1962, 1963, 1970, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 1995, 1999, 2000, 2007, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2020, 2021, 2022. 2023, 2024 e 2025. Assim, o Alvinegro segue como o maior campeão mineiro.

Qual é a premiação do Campeonato Mineiro de 2025?

O vencedor do Campeonato Mineiro não ganha nenhum valor em dinheiro. Isso mesmo o que você leu, a equipe campeã da temporada não vai embolsar nada por ser considerado o melhor elenco do futebol mineiro. O clube sairá da competição com troféu e medalhas.

Isso acontece porque o valor das cotas de televisão já são distribuídos entre os times da primeira divisão e, então, não existe premiação a mais no fim da temporada.

