Futebol

Galo hoje: onde vai passar o jogo do Atlético-MG x Juventude ao vivo

Confira onde assistir ao vivo, horário e escalações da final da Copa do Brasil

Escrito por Anny Malagolini
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Nesta terça, 10 de novembro de 2024, às 16h (horário de Brasília), Atlético-MG e Juventude se enfrentam na Copa do Brasil em duelo por vaga nas quartas de final. A partida será realizada na estádio Alfredo Jaconi, e terá transmissão pela TV e internet.

Transmissão do jogo do Galo contra o Juventude

Galo e Juventude jogam a partir das 19h30 (horário de Brasília) e a Amazon fará a transmissão da partida. Veja como assistir:

– Acesse o App ou Site: Entre no Prime Video pelo seu navegador, Smart TV, smartphone ou console de videogame.

– Seção de Esportes: Procure pelo banner da “Copa do Brasil” ou vá na aba “Esportes”.

– Escolha a Partida: Em dias de jogo, o evento aparecerá em destaque na página inicial com a opção “Ao Vivo”.

Dica de Ouro: Você pode definir lembretes dentro do app para ser notificado minutos antes do apito inicial.

Quem são os maiores campeões da Copa do Brasil?

Além de Cruzeiro, Grêmio e Flamengo, outros gigantes do futebol brasileiro também aparecem entre os principais vencedores da Copa do Brasil. O Palmeiras conquistou quatro títulos, em 1998, 2012, 2015 e 2020. O Corinthians também soma quatro taças, levantadas em 1995, 2002, 2009 e 2025. Já o Atlético Mineiro venceu duas vezes, em 2014 e 2021. Outros campeões com um título são São Paulo, Fluminense, Internacional, Athletico Paranaense, Vasco da Gama, Santos, Sport Recife, Criciúma, Juventude e Santo André.

Cruzeiro – 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)
Grêmio – 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)
Flamengo – 5 títulos (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)
Palmeiras – 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)
Corinthians – 4 títulos (1995, 2002, 2009 e 2025)
Atlético-MG – 2 títulos (2014 e 2021)
São Paulo – 1 título (2023)
Fluminense – 1 título (2007)
Internacional – 1 título (1992)
Athletico-PR – 1 título (2019)
Vasco – 1 título (2011)
Santos – 1 título (2010)
Sport – 1 título (2008)
Criciúma – 1 título (1991)
Juventude – 1 título (1999)
Santo André – 1 título (2004)

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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