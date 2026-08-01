Onde assistir o jogo Real Madrid x Fiorentina e escalações neste sábado

Real Madrid e Fiorentina entram em campo neste sábado, 1º de agosto, para um amistoso de pré-temporada disputado na Áustria. A partida marca mais um teste importante para as duas equipes antes do início das competições oficiais da temporada 2026/27.

Onde vai passar Real Madrid x Fiorentina ao vivo no Brasil?

Os torcedores brasileiros poderão acompanhar Real Madrid x Fiorentina ao vivo pelo SportyNet, plataforma que transmite o amistoso neste sábado. O jogo começa às 13h.

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Palpite para Real Madrid x Fiorentina

O Real Madrid inicia um novo ciclo sob o comando de José Mourinho, que voltou ao clube em junho com contrato de três temporadas. Depois de encerrar a última campanha sem conquistar títulos — com o vice da La Liga e eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões —, os merengues buscam ganhar ritmo. Este será o primeiro jogo diante da torcida desde o retorno do treinador, após duas vitórias em amistosos realizados com portões fechados.

Do outro lado, a Fiorentina também vive um momento de reconstrução. A equipe italiana agora é comandada por Fabio Grosso, contratado após uma temporada marcada por instabilidade, com três treinadores diferentes e a 15ª colocação na Série A. Na preparação para o novo calendário, a Viola venceu o Gubbio, foi derrotada pelo QPR por 3 a 2 e superou o Watford por 1 a 0, com gol de Roberto Piccoli.

O confronto também encerra um longo intervalo entre os clubes, que não se enfrentam desde um amistoso disputado no Santiago Bernabéu, em 2017.

A tendência é de um duelo equilibrado. O Real Madrid ainda administra o retorno gradual dos jogadores que disputaram a Copa do Mundo, enquanto Mourinho deve aproveitar o amistoso para observar jovens promessas e rodar o elenco. Já a Fiorentina está em estágio mais avançado de preparação e chega com maior ritmo de jogo.

Palpite: Real Madrid 2 x 1 Fiorentina.