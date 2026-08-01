Youtube ao vivo: assistir Manchester City x Inter de Milão e escalações hoje

Manchester City e Internazionale entram em campo neste sábado, 1º de agosto, em mais um amistoso de pré-temporada

O Manchester City inicia sua pré-temporada com um amistoso contra a Inter de Milão neste sábado, 1 de agosto. Após uma longa espera para ser confirmado como sucessor de Pep Guardiola, o novo treinador Enzo Maresca finalmente poderá ver os gigantes da Premier League entrarem em campo contra os campeões da Série A da temporada passada. A partida inicia às 8h30.

Assistir Manchester City x Internazionale ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Manchester City x Internazionale ao vivo pelo canal SportyNet, com transmissão gratuita no YouTube. A cobertura começa pouco antes da bola rolar. O jogo acontecerá no Estádio Kai Tak, em Hong Kong.

O estádio foi inaugurado oficialmente apenas em 2025 e tem capacidade para 50.000 pessoas. No verão passado, sediou uma partida entre Tottenham Hotspur e Arsenal.

Como chegam as equipes para o amistoso de hoje

Este jogo representa o primeiro de quatro partidas que o Manchester City disputará antes do início da nova temporada da Premier League. O Manchester City viajará para a Coreia do Sul para enfrentar o K-League All-Stars e o Atlético de Madrid nos dias 5 e 9 de agosto, respectivamente, antes de encarar o Arsenal na Supercopa da Inglaterra no dia 16 de agosto.

A Inter de Milão já participou de amistosos contra o SV Aasen, que venceu por 16 a 0, e contra o Karlsruher SC, em um jogo que venceu por 2 a 1.

O City não poderá contar com o recém-contratado Anderson para o jogo contra a Inter de Milão devido à participação da Inglaterra nas fases finais da Copa do Mundo da FIFA . Além de Anderson, Nico O’Reilly e Marc Guéhi também não se juntarão ao elenco para o amistoso de estreia.

O norueguês Erling Haaland não estará disponível, assim como o campeão mundial Rodri.

O zagueiro uzbeque Abdukodir Khusanov , que acaba de assinar um novo contrato com o clube, estará disponível devido à eliminação precoce de sua seleção no torneio – ele foi o único jogador do City cujo time não conseguiu passar da fase de grupos.

Outros jogadores que a Maresca poderá contar com o retorno do reforço da Copa do Mundo incluem a dupla croata Mateo Kovacic e Josko Gvardiol , o zagueiro argelino Rayan Aït-Nouri , o meio-campista holandês Tijjani Reijnders e o atacante ganês Antoine Semenyo.

Cristian Chivu não poderá contar com o finalista da Copa do Mundo Lautaro Martínez e o ex-jogador do City, Manuel Akanji, enquanto a dupla continua sua recuperação do torneio na América do Norte.