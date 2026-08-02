Equipes se enfrentam neste domingo (2), às 18h, no estádio Maião, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Jogo do Grêmio hoje: onde vai passar Grêmio x Mirassol ao vivo domingo (2/8)

Jogo do Grêmio hoje: onde vai passar Grêmio x Mirassol ao vivo domingo (2/8)

Mirassol e Grêmio entram em campo neste domingo, 2 de agosto, às 18h (horário de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. A partida será disputada no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP). O confronto vale vantagem na disputa por uma vaga nas quartas de final da competição. O duelo de volta será realizado em Porto Alegre, e quem avançar segue na briga pelo título nacional.

Onde assistir Mirassol x Grêmio ao vivo

A partida entre Mirassol e Grêmio terá transmissão ao vivo pelo Amazon Prime Video, via streaming.

Jogo: Mirassol x Grêmio

Competição: Copa do Brasil 2026 – oitavas de final (ida)

Data: domingo, 2 de agosto

Horário: 18h (de Brasília)

Local: estádio Maião, em Mirassol (SP)

Transmissão: Amazon Prime Video

O histórico do confronto favorece o Mirassol. As equipes voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil após o duelo de 2022, quando o clube paulista venceu por 3 a 2, no Maião, e eliminou o Grêmio ainda na primeira fase.

Além disso, o Mirassol mantém aproveitamento de 100% diante do time gaúcho, com quatro vitórias em quatro partidas disputadas entre as equipes.

Provável escalação do Mirassol

O técnico Rafael Guanaes continua sem o volante Aldo Filho, lesionado. Em contrapartida, Neto Moura e Alesson voltam a ficar à disposição e podem iniciar entre os titulares. Os escalados são: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Eduardo e Japa; Carlos Eduardo, André Luís e Alesson.

O Mirassol vive boa fase desde a retomada do calendário após a pausa para a Copa do Mundo. A equipe conquistou sete dos nove pontos possíveis nas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro, com vitórias sobre Grêmio e Remo, além de empate diante do Vasco. Na Copa do Brasil, o Leão entrou diretamente na quinta fase e eliminou o Bragantino no confronto anterior.

Provável escalação do Grêmio

Para o confronto, o técnico Luís Castro poderá contar com Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Leo Pérez, Villasanti e Nardoni; Tetê, Amuzu e Carlos Vinicius.

O Grêmio chega pressionado após a eliminação na Copa Sul-Americana para o Bolívar. A equipe também entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro após os resultados da última rodada.

A arbitragem será comandada por Savio Pereira Sampaio, do Distrito Federal. Os assistentes serão Leila Naiara Moreira da Cruz e Daniel Henrique da Silva Andrade, também do DF. Anderson Ribeiro Gonçalves será o quarto árbitro, enquanto Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro ficará responsável pelo VAR.