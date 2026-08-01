Onde vai passar Vasco x Fluminense hoje: transmissão e escalações
Jogo acontece no Maracanã neste sábado
Vasco e Fluminense fazem neste sábado (1º) o primeiro clássico das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. A bola rola às 17h30 (horário de Brasília), no Maracanã, em um duelo que promete casa cheia e muita rivalidade na briga por uma vaga nas quartas de final.
Onde assistir Vasco x Fluminense?
Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela TV Globo (em regiões selecionadas), sportv, Premiere, Amazon Prime Video e ge TV, com opções tanto na TV aberta quanto por assinatura e streaming.
O Vasco chega embalado pela classificação na Copa Sul-Americana e busca aproveitar o bom momento para abrir vantagem no confronto eliminatório. A equipe comandada por Pedro Emanuel tenta transformar a evolução recente em resultado diante do maior rival.
Já o Fluminense entra pressionado após uma sequência de empates no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o Tricolor aposta na força do elenco para buscar um bom resultado fora do mando de campo e decidir a vaga na partida de volta.
Prováveis escalações
Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Thiago Mendes (ou Tchê Tchê) e Johan Rojas; Adson (ou Nuno Moreira), Andrés Gómez e Spinelli.
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Kevin Serna, Canobbio e Germán Cano.
Com expectativa de grande público no Maracanã, o clássico marca o início de mais um capítulo da histórica rivalidade entre Vasco e Fluminense. Quem levar a melhor no jogo de ida chegará em vantagem para a decisão da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.