Futebol

Onde vai passar Vasco x Fluminense hoje: transmissão e escalações

Jogo acontece no Maracanã neste sábado

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar Vasco x Fluminense hoje transmissão e escalaçõe Partida da Copa do Brasi l começa às 17h30
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Vasco e Fluminense fazem neste sábado (1º) o primeiro clássico das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. A bola rola às 17h30 (horário de Brasília), no Maracanã, em um duelo que promete casa cheia e muita rivalidade na briga por uma vaga nas quartas de final.

Onde assistir Vasco x Fluminense?

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela TV Globo (em regiões selecionadas), sportv, Premiere, Amazon Prime Video e ge TV, com opções tanto na TV aberta quanto por assinatura e streaming.

O Vasco chega embalado pela classificação na Copa Sul-Americana e busca aproveitar o bom momento para abrir vantagem no confronto eliminatório. A equipe comandada por Pedro Emanuel tenta transformar a evolução recente em resultado diante do maior rival.

Já o Fluminense entra pressionado após uma sequência de empates no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o Tricolor aposta na força do elenco para buscar um bom resultado fora do mando de campo e decidir a vaga na partida de volta.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Thiago Mendes (ou Tchê Tchê) e Johan Rojas; Adson (ou Nuno Moreira), Andrés Gómez e Spinelli.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Kevin Serna, Canobbio e Germán Cano.

Com expectativa de grande público no Maracanã, o clássico marca o início de mais um capítulo da histórica rivalidade entre Vasco e Fluminense. Quem levar a melhor no jogo de ida chegará em vantagem para a decisão da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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