Futebol

Jogo do Timão hoje: onde vai passar Corinthians x Internacional domingo (2/8)

Colorado e Timão se enfrentam neste domingo (2), às 19h30, no Beira-Rio

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar Corinthians x Internacional domingo (28) Timão joga hoje fora de casa
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Neste domingo, 2, Internacional e Corinthians fazem um dos principais confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. A partida começa às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e abre a disputa por uma vaga nas quartas de final da competição.

O Internacional chega após eliminar o Athletic-MG na fase anterior, enquanto o Corinthians garantiu a classificação ao superar o Barra. A decisão da vaga será no jogo de volta, em São Paulo.

Onde assistir Inter x Corinthians ao vivo

O confronto entre Inter e Corinthians hoje, 2 de agosto, começa às 19h30, e terá transmissão ao vivo pelo Amazon Prime Video, via streaming. Para assistir, é necessário ter uma assinatura ativa do Amazon Prime, que inclui acesso ao Prime Video. No Brasil, o serviço custa R$ 19,90 por mês ou R$ 166,80 por ano (equivalente a R$ 13,90 por mês), com período de teste gratuito para novos assinantes elegíveis.

Após criar uma conta, basta acessar o aplicativo do Prime Video em smart TVs, celulares, tablets, videogames ou pelo navegador de internet e fazer login. Em seguida, procure pela transmissão de Internacional x Corinthians na página inicial ou na seção de esportes ao vivo. O serviço também permite assistir à partida em diferentes dispositivos compatíveis.

Prováveis escalações de Inter e Corinthians

O técnico Paulo Pezzolano deve repetir a base da equipe que empatou com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Internacional segue sem Rochet e Thiago Maia, lesionados, além do zagueiro Victor Gabriel, suspenso.

Internacional: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei; Alan Patrick e Carbonero.

No Corinthians, Fernando Diniz preservou parte dos titulares na última rodada do Brasileirão visando o mata-mata. A principal dúvida é Yuri Alberto, que será reavaliado após sentir dores na coxa.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Carillo (Yuri Alberto).

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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