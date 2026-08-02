Jogo do Timão hoje: onde vai passar Corinthians x Internacional domingo (2/8)
Colorado e Timão se enfrentam neste domingo (2), às 19h30, no Beira-Rio
Neste domingo, 2, Internacional e Corinthians fazem um dos principais confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. A partida começa às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e abre a disputa por uma vaga nas quartas de final da competição.
O Internacional chega após eliminar o Athletic-MG na fase anterior, enquanto o Corinthians garantiu a classificação ao superar o Barra. A decisão da vaga será no jogo de volta, em São Paulo.
Onde assistir Inter x Corinthians ao vivo
O confronto entre Inter e Corinthians hoje, 2 de agosto, começa às 19h30, e terá transmissão ao vivo pelo Amazon Prime Video, via streaming. Para assistir, é necessário ter uma assinatura ativa do Amazon Prime, que inclui acesso ao Prime Video. No Brasil, o serviço custa R$ 19,90 por mês ou R$ 166,80 por ano (equivalente a R$ 13,90 por mês), com período de teste gratuito para novos assinantes elegíveis.
Após criar uma conta, basta acessar o aplicativo do Prime Video em smart TVs, celulares, tablets, videogames ou pelo navegador de internet e fazer login. Em seguida, procure pela transmissão de Internacional x Corinthians na página inicial ou na seção de esportes ao vivo. O serviço também permite assistir à partida em diferentes dispositivos compatíveis.
Prováveis escalações de Inter e Corinthians
O técnico Paulo Pezzolano deve repetir a base da equipe que empatou com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Internacional segue sem Rochet e Thiago Maia, lesionados, além do zagueiro Victor Gabriel, suspenso.
Internacional: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei; Alan Patrick e Carbonero.
No Corinthians, Fernando Diniz preservou parte dos titulares na última rodada do Brasileirão visando o mata-mata. A principal dúvida é Yuri Alberto, que será reavaliado após sentir dores na coxa.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Carillo (Yuri Alberto).