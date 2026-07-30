Onde vai passar Corinthians hoje x Athletico-PR e como assistir pelo celular

São Paulo – Dia de jogo do Timão! Corinthians e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira (30), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, com início às 19h30 (horário de Brasília).

Onde assistir Corinthians x Athletico-PR hoje

O jogo do Corinthians hoje contra o Athletico-PR terá três opções de transmissão ao vivo para os torcedores. A bola rola às 19h30 (horário de Brasília), e a partida poderá ser acompanhada pela TV aberta, streaming gratuito e pay-per-view.

Premiere: transmite o confronto ao vivo para todo o Brasil no sistema de pay-per-view. O canal também está disponível para assinantes pelo Globoplay, na área destinada ao Premiere, e em operadoras de TV por assinatura compatíveis.

Record: exibe a partida na TV aberta para grande parte do país. A transmissão pode variar conforme a programação regional da emissora.

CazéTV: faz a transmissão gratuita pela internet, por meio do canal oficial no YouTube, além de outras plataformas digitais parceiras, permitindo que o torcedor acompanhe o jogo sem necessidade de assinatura.

Escalação do Timão

Sob o comando de Fernando Diniz, o Corinthians deve manter a formação 4-2-3-1 utilizada nas últimas partidas e contar com a maior parte dos titulares disponíveis. A única dúvida está no lado esquerdo da defesa: Matheus Bidu ainda se recupera de dores no púbis e será avaliado antes da partida. Caso seja poupado, Pedro Milans aparece como opção para ocupar a posição.

A tendência é que o Timão entre em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Pedro Milans; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto. Entre os jogadores que precisam ficar atentos a cartões estão Hugo Souza, Kauê, Jesse Lingard, Kaio César, Matheus Bidu, Yuri Alberto, Breno Bidon e Raniele.

O Corinthians terá alguns desfalques para o duelo. Vitinho segue fora por conta de uma lesão no menisco do joelho esquerdo, enquanto Hugo está em processo de recuperação física. Memphis Depay também não estará à disposição, já que está de férias e participa de negociações para renovação contratual. Fabrizio Angileri cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e Kayke continua em recuperação após cirurgia para tratar uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Pelo lado do Athletico-PR, o técnico Odair Hellmann também fará ajustes na equipe titular. O treinador optou por não relacionar o lateral-esquerdo Esquivel e o volante Luiz Gustavo para a viagem a São Paulo, preservando os dois atletas. Com isso, Arthur Dias deve assumir uma vaga na defesa, enquanto Portilla aparece como favorito para iniciar no meio-campo.

A provável formação do Furacão tem: Santos; Terán, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto, Jadson, Portilla e Claudinho; Leozinho, Viveros e Mendoza. A equipe paranaense ainda terá como novidades no banco Zapelli, que volta após se recuperar de uma entorse, e Felipinho, liberado depois de tratar uma pancada.