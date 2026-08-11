Futebol

Sorteio da Copa do Brasil 2026 hoje: que horas começa e onde assistir

Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória aguardam o chaveamento

Escrito por Anny Malagolini
sorteio da Copa do Brasil Foto: Lucas Figueiredo/CBF
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A CBF realiza nesta terça-feira (11) o sorteio que vai definir os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2026. O evento está marcado para as 11h (horário de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e terá oito clubes no pote em busca de uma vaga na semifinal.

Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória são os times classificados para esta fase. O sorteio também vai determinar o chaveamento até a decisão da competição.

Horário e onde assistir ao sorteio da Copa do Brasil

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil acontece nesta terça-feira (11), às 11h (de Brasília). A transmissão ao vivo será feita pela CBF TV, no YouTube da entidade. O torcedor poderá acompanhar gratuitamente o evento pelo computador, celular, tablet ou smart TV, por meio da plataforma de vídeos.

Diferentemente de edições anteriores, a Copa do Brasil de 2026 terá uma novidade importante no calendário: a competição contará com uma final em jogo único. Até a semifinal, porém, os confrontos continuam sendo disputados em partidas de ida e volta.

Os confrontos serão definidos por sorteio em pote único, sem restrição de enfrentamentos. Dessa forma, clubes do mesmo estado ou até da mesma cidade podem se enfrentar nesta fase.

Entre as possibilidades estão três clássicos estaduais: Atlético-MG x Cruzeiro, Grêmio x Internacional e Palmeiras x Santos. Outro duelo que pode ser formado é Cruzeiro x Palmeiras, colocando frente a frente dois clubes que também disputam a Libertadores.

Após a definição dos confrontos, também será estabelecida a ordem dos mandos de campo. Os jogos das quartas de final estão previstos para os dias 26 e 27 de agosto, enquanto as partidas de volta serão disputadas em 2 e 3 de setembro, de acordo com a programação da CBF.

Premiação da Copa do Brasil 2026

A premiação da Copa do Brasil sofreu alterações para a edição de 2026. De acordo com a CBF, os oito clubes que disputam as quartas de final recebem R$ 4 milhões pela participação nesta fase. Quem avançar para a semifinal terá direito a mais R$ 9 milhões. Já os dois finalistas terão cotas de R$ 34 milhões para o vice-campeão e R$ 78 milhões para o campeão.

Confira as cotas previstas pela CBF para a Copa do Brasil 2026:

1ª fase: R$ 400 mil para clubes do Grupo III;

2ª fase: R$ 1,38 milhão para o Grupo II e R$ 830 mil para o Grupo III;

3ª fase: R$ 1,53 milhão para o Grupo II e R$ 950 mil para o Grupo III;

4ª fase: R$ 1,68 milhão para o Grupo II e R$ 1,07 milhão para o Grupo III;

5ª fase: R$ 2 milhões;

Oitavas de final: R$ 3 milhões;

Quartas de final: R$ 4 milhões;

Semifinal: R$ 9 milhões;

Vice-campeão: R$ 34 milhões;

Campeão: R$ 78 milhões.

A programação da CBF prevê os jogos de ida das quartas de final para os dias 26 e 27 de agosto. As partidas decisivas, que definirão os quatro semifinalistas, estão previstas para 2 e 3 de setembro. Em caso de empate no placar agregado após os dois jogos, a classificação será decidida nos pênaltis, já que não há prorrogação nesta fase.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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