Onde vai passar o sorteio da Copa do Brasil das quartas de final 2026?

Onde vai passar o sorteio da Copa do Brasil das quartas de final 2026?

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2026 será realizado nesta terça-feira, 11 de agosto, e definirá os confrontos da próxima fase da competição. A cerimônia está marcada para as 11h (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Onde assistir ao sorteio da Copa do Brasil ao vivo?

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2026 será transmitido pela CBF TV, no YouTube. A cerimônia começa às 11h (horário de Brasília) desta terça-feira (11). O evento será realizado no auditório da sede da CBF, no Rio de Janeiro. Além dos confrontos, a definição também será importante para determinar o caminho dos clubes até a decisão da competição.

Os oito clubes classificados para as quartas de final da Copa do Brasil 2026 são Palmeiras, Santos, Vasco, Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional e Vitória.

Nesta etapa, não haverá restrição para os confrontos. Dessa forma, equipes do mesmo estado podem se enfrentar, o que abre a possibilidade de clássicos entre os clubes classificados.

O sorteio definirá os quatro confrontos das quartas de final e também os mandos de campo. Os jogos estão previstos para os dias 26 de agosto e 2 de setembro, conforme o calendário da competição.

As partidas de ida das quartas de final da Copa do Brasil estão previstas para 26 e 27 de agosto, enquanto os jogos de volta devem ocorrer em 2 e 3 de setembro. As datas e horários de cada confronto serão confirmados posteriormente pela CBF.

A Copa do Brasil terá uma mudança importante no formato em 2026: a final será disputada em jogo único, marcada para 6 de dezembro.