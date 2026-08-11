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Onde vai passar o sorteio da Copa do Brasil das quartas de final 2026?

Sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2026

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir ao sorteio da Copa do Brasil ao vivo DCI
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O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2026 será realizado nesta terça-feira, 11 de agosto, e definirá os confrontos da próxima fase da competição. A cerimônia está marcada para as 11h (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Onde assistir ao sorteio da Copa do Brasil ao vivo?

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2026 será transmitido pela CBF TV, no YouTube. A cerimônia começa às 11h (horário de Brasília) desta terça-feira (11). O evento será realizado no auditório da sede da CBF, no Rio de Janeiro. Além dos confrontos, a definição também será importante para determinar o caminho dos clubes até a decisão da competição.

Os oito clubes classificados para as quartas de final da Copa do Brasil 2026 são Palmeiras, Santos, Vasco, Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional e Vitória.

Nesta etapa, não haverá restrição para os confrontos. Dessa forma, equipes do mesmo estado podem se enfrentar, o que abre a possibilidade de clássicos entre os clubes classificados.

O sorteio definirá os quatro confrontos das quartas de final e também os mandos de campo. Os jogos estão previstos para os dias 26 de agosto e 2 de setembro, conforme o calendário da competição.

As partidas de ida das quartas de final da Copa do Brasil estão previstas para 26 e 27 de agosto, enquanto os jogos de volta devem ocorrer em 2 e 3 de setembro. As datas e horários de cada confronto serão confirmados posteriormente pela CBF.

A Copa do Brasil terá uma mudança importante no formato em 2026: a final será disputada em jogo único, marcada para 6 de dezembro.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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