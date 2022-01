Gama x Brasiliense: onde assistir e horário do jogo de hoje – 26/01

A segunda rodada do Campeonato Brasiliense recebe o clássico entre Gama x Brasiliense nesta quarta-feira, 26/01, às 20h (horário de Brasília), jogando no Estádio Nacional de Brasília, ou Mané Garrincha. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Gama x Brasiliense O clássico entre Gama e Brasiliense hoje vai passar na TV Brasiliense, no Youtube, com cobertura completa disponível de graça para todo o Brasil de maneira online. Outra opção é o Eleven Sports, portal de transmissões gratuitas dos mais variados esportes, disponível através do site (www.elevensports.com) ou no aplicativo para Android e iOS.

Horário: 20h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube e Eleven Sports

Escalações de Gama x Brasiliense

Nenhuma das equipes tem desfalques para o confronto desta quarta-feira. Por isso, o clássico promete ser ainda mais acirrado do que o moralmente é.

Provável escalação do Gama: Douglas; Weverton, Ferrugem, Rodolfo, Nathan; Vitor, Borges, Iago, Junior Alves; Matheus, Romarinho

Provável escalação de Brasiliense: Edmar; Bocão, Badhuga, Railon, Peu; Radamés, Zotti, Bernardo, Luquinhas; Aloísio, Marcão

Como estão as equipes no Campeonato Brasiliense?

Depois de estrear com derrota para o Ceilândia, a equipe do Gama retorna para os gramados do Campeonato Brasiliense pela segunda rodada com o objetivo principal de marcar pontos e, dessa maneira quem sabe, subir na classificação. Neste momento, ocupa a lanterna sem pontos.

Do outro lado, o Brasiliense aparece em terceiro lugar com 3 pontos depois de vencer o seu primeiro compromisso oficial da temporada diante do Paranoá. Agora, jogando fora de casa em um clássico que promete ser pegado, o elenco amarelo promete dar o melhor de si.

