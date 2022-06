Geórgia x Gibraltar: onde assistir e horário da Liga das Nações (02/06)

Na abertura da primeira fase da Liga das Nações, as equipes de Geórgia x Gibraltar protagonizam confronto pegado nesta quinta-feira, 2 de junho, pelo grupo 4 na Liga C. Com a bola rolando às 13h (Horário de Brasília), o palco será o Estádio Boris Paichadze, em Tbilisi. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Geórgia x Gibraltar ao vivo?

O jogo entre Geórgia e Gibraltar hoje será transmitido ao vivo no Star +, serviço de streaming, a partir das 13h, pelo horário de Brasília.

Sem transmissão pela TV, a partida da Liga das Nações nesta quinta será exibida somente através do Star +, serviço de streaming, disponível para todos os estados do Brasil para assinantes.

O torcedor deve sintonizar a plataforma através do celular, smart TV, computador e tablets.

Informações do jogo Geórgia x Gibraltar hoje:

Data: 02/06/2022

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Estádio Boris Paichadze, em Tbilisi

Arbitragem: Morten Krogh (Dinamarca)

Onde assistir: Star +

Geórgia e Gibraltar na Liga das Nações

Na temporada passada durante a Liga das Nações, a Geórgia permaneceu na Liga C, marcando o total de 7 pontos em uma vitória, quatro empates e também uma derrota. Este ano, a seleção quer fazer diferente e, para conquistar a classificação até a liga superior, precisará dar o primeiro passo em vitória nesta quinta-feira.

Do outro lado, o Gibraltar fez bonito e subiu da Liga D para a C na temporada passada. Por isso, a seleção também promete dar o melhor de si em campo nesta quinta-feira para garantir-se vivo pela terceira divisão da Liga das Nações e, principalmente quem sabe, alcançar o topo da classificação no grupo.

Provável escalação de Geórgia: Giorgi Mamardashvili; Giorgi Tsitaishvilli, Guram Kashia, Grigol, Lasha Dvali; Solomon, Nika, Giorgi, Zuriko; Davit Volkov e Valeri. Técnico: Willy Sagnol

Provável escalação de Gibraltar: Bradley Banda; Mascarenhas-Olivero, Lopes, Wiseman, Sergeant, Jolley; Julian Britto, Greame Torrilla, Louie Annesley; Lee Casciaro e Liam Walker. Técnico: Julio Ribas

Último jogo de Geórgia x Gibraltar

A última vez que as seleções de Geórgia e Gibraltar se enfrentaram aconteceu em 15 de outubro de 2019, em partida válida pela primeira fase das Eliminatórias da Eurocopa, disputadas para selecionar os classificados até a temporada de 2022.

Por 3 x 2, a Geórgia garantiu a vitória com gols de Giorgi, Jaba e Kvilitaia. Já Leo Casciero e Chipolina descontaram.

Confira no vídeo um dos últimos jogos entre as equipes.