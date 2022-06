Gibraltar x Macedônia do Norte: saiba onde assistir e horário (05/06)

Segunda rodada pela liga C vai acontecer neste domingo, 5 de junho, com transmissão ao vivo

Em busca dos três pontos na Liga das Nações, Gibraltar x Macedônia do Norte entram em campo neste domingo, 5 de junho, a partir das 13h (Horário de Brasília), pela segunda rodada do grupo quatro na Liga C da competição. O palco do confronto será o Victoria Stadium, com transmissão ao vivo hoje.

Onde assistir Gibraltar x Macedônia do Norte hoje?

A partida entre Gibraltar e Macedônia do Norte hoje será transmitida ao vivo no canal SporTV.

Com transmissão exclusiva do SporTV, emissora da TV Globo, o jogo da Liga das Nações será televisionado para todos os estados do Brasil na parte da tarde neste domingo. O torcedor só deve sintonizar o seu televisor no horário e curtir todos os lances.

Outra opção para curtir é o Globo Play, plataforma por assinatura disponível somente no aplicativo para celular, tablet, computador e até na smart TV.

Informações do jogo Gibraltar x Macedônia do Norte hoje:

Data: 05/06/2022

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Victoria Stadium

Arbitragem: Alain Durieux

Onde assistir: SporTV

+Ingressos Copa do Mundo 2022 no Catar: quanto custa e onde comprar

Gibraltar e Macedônia do Norte na Liga das Nações

O Gibraltar não teve a estreia que gostaria na Liga das Nações. Em goleada com quatro gols, o elenco foi derrotado diante da Geórgia fora de casa. Agora, na segunda rodada, espera contar com o apoio de sua torcida para conquistar os primeiros três pontos rumo até a liderança do grupo, onde aparece em último sem pontos.

Do outro lado, a Macedônia do Norte voltou a jogar depois de fazer história na repescagem da Europa por eliminar a Itália, durante a semifinal. Na primeira rodada da Liga das Nações, o elenco empatou com a Bulgária e, por isso, quer virar a página para buscar a liderança do grupo na competição rumo à liderança.

Escalação da Gibraltar: Coleing; Britto, Lopes, Wiseman, Chipolina, Jolley; Walker, Ronan, Annesley, Casciaro; Styche. Técnico: Julio Ribas

Escalação da Macedônia do Norte: Dimitrievski; Alioski, Musliu, Velkosvki, Ashkosvki; Spirovski, Churlinov, Bardhi; Elmas, Trajkovski e Ristovski. Técnico: Blagoja Milevski

Palpite Gibraltar x Macedônia do Norte

Como já esperado, a seleção da Macedônia do Norte é a grande favorita no confronto deste domingo pela Liga das Nações.

Não apenas pelo melhor desempenho em campo, mas principalmente por contar com jogadores empenhados e com pura qualidade, dispostos a conquistarem a vitória rumo até a liderança. O time do Gibraltar, entretanto, espera contar com a força da torcida para reparar o dano na competição, disposto a evitar o rebaixamento até a divisão inferior.

Porém, mesmo assim, a Macedônia é quem deve vencer o jogo de hoje.

A última vez que as equipes de Gibraltar e Macedônia se enfrentaram aconteceu em 19 de novembro de 2018, na temporada da Liga das Nações, pela primeira fase da Liga D.

Por 4 x 0, a Macedônia levou a melhor com gols de Bardhi, Alex Trajokvski e Nestorovski.