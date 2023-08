Gil Vicente x Benfica: onde assistir o jogo do Benfica hoje - 26/08

O jogo do Benfica vai ser contra o Gil Vicente neste sábado, 26 de agosto, pela terceira rodada do Campeonato Português às 16h30, horário de Brasília, no Estádio Cidade de Barcelos. Descubra no texto abaixo onde assistir e quem entra em campo.

Quem vai transmitir o jogo do Benfica hoje

O jogo do Benfica contra o Gil Vicente hoje no Campeonato Português não tem transmissão no Brasil. Em Portugal, o canal Sport TV 1 exibe a partida para todo o país no horário local.

O Benfica venceu a primeira no último fim de semana contra o Estrela Amadora, em sétimo lugar com três pontos. Hoje, o treinador Roger Schmidt vai escalar Samuel Soares; Bah, Antônio Silva, Otamendi, Aursnes; João Neves, Kokçu, João Mário; Di Maria, Rafa e Arthur.

O Gil Vicente é o décimo colocado com três pontos, uma vitória e uma derrota. O comandante Vítor Campelos vai escalar Andrew; Leonardo Buta, Pereira, José Carlos, Rúben Fernandes; Tiba, Gbane, Dominguez; Fujimoto, De Sales Silva e Baturina.

Horário: 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cidade de Barcelos

Onde assistir jogo do Benfica: Sem transmissão

Como funciona a Primeira Liga de Portugal?

A Primeira Liga de Portugal, ou Campeonato Português, é a primeira divisão do futebol português, realizado anualmente desde 1934, onde times das mais diferentes regiões do país disputam em campo a tão desejada taça para encher a prateleira.

Dezoito clubes jogam as 34 rodadas em pontos corridos, divididas em dois turnos onde os times se enfrentam duas vezes, a primeira com o elenco dentro de casa e a segunda como visitante. A vitória garante três pontos, o empate um e a derrota nenhum ao perdedor. Os critério de desempate são confronto direto, saldo de gols em confrontos diretos, mais gols, saldo de gols e gols marcados.

Após as 34 rodadas, o primeiro colocado ganha o título de campeão português e a vaga para a fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto o segundo lugar vai para as qualificatórias. O terceiro lugar garante a vaga para a fase de grupos da Liga Europa e o quarto na Conference League.

Na parte de baixo, os três últimos são rebaixados para a segunda divisão.

Qual é a posição que o Di Maria joga?

Um dos mais versáteis jogadores da geração, Di Maria joga como ponte direita, mas também pode atuar como atacante, ponta esquerda e meia. No fim do ano passado, Di Maria ganhou a Copa do Mundo do Catar com a Argentina, além de deixar a Juventus para assinar com o Benfica.

Após recusar propostas tentadoras e milionárias da Arábia Saudita, o argentino Di Maria decidiu retornar para o Benfica, em Portugal, primeiro clube que defendeu ao chegar na Europa após ser descoberto pelo Rosario Central, da Argentina.

O argentino disputou apenas duas partidas com o Benfica, uma pela Supertaça e outra no Campeonato Português, somando dois gols desde então.

Leia também:

Quantas Champions o Benfica tem?