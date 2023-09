Onde vai passar o jogo do Benfica hoje na Champions ao vivo - 20/09

Hoje é dia de jogo do Benfica na Liga dos Campeões. O elenco português estreia na competição nesta quarta-feira, 20 de setembro, contra o RB Salzburg pela primeira rodada do grupo D, às 16h (de Brasília). O Estádio da Luz, palco do confronto, tem capacidade para receber 65 mil pessoas em Portugal.

Quem vai transmitir o jogo do Benfica hoje na Champions?

Nenhum canal de TV vai transmitir o jogo do Benfica na Champions hoje, é a plataforma de streaming HBO Max quem exibe a estreia do time português contra o Salzburg às 16h, horário de Brasília, com transmissão para todo o país. Acesse www.hbomax.com para assistir

No Brasil, a TNT é a dona dos direitos de transmissão da Liga dos Campeões, mas decidiu não cobrir o duelo entre Benfica e RB Salzburg nesta quarta-feira. Por isso, o serviço de streaming é a única opção para assistir o jogo.

Após a vitória contra o Vizela no fim de semana, pelo Campeonato Português, o treinador Roger Schmidt vai escalar hoje Trubin; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Aursnes; Kokçu, João Neves, Rafa; João Mário, Di Maria e Musa.

O técnico do RB Salzburg, Gerhard Struber, vai colocar em campo no jogo Schlager; Dedic, Piatkowski, Baidoo, Terzic; Bidstrup, Kjaergaard, Lucas Gourna-Douath; Simic, Gloukh e Konaté.

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal

Arbitragem: Halil Umut Meler (TUR)

Onde assistir o jogo do Benfica: HBO Max

Resultado do sorteio da Champions League 2023 na fase de grupos

Qual é o grupo do Benfica na Champions?

Em 31 de agosto, o sorteio da UEFA definiu os oito grupos de quatro da temporada na Liga dos Campeões, com o Benfica no grupo D ao lado de Inter de Milão, da Itália, RB Salzburg, da Áustria, e Real Sociedad, da Espanha. O elenco português se classificou depois de vencer o Campeonato Português na temporada passada.

Em 2022, o Benfica enfrentou a Inter de Milão nas quartas de final. No primeiro jogo perdeu por 2 a 0, em casa, enquanto na volta empatou em 3 a 3, na Itália, eliminado da competição. Este ano, o grupo português está preparado para iniciar uma nova temporada e quem sabe seguir até a final

A Inter é a atual vice-campeã da Champions, enquanto o Real Sociedad e o RB Salzburg buscam surpreender.

Calendário da Champions League

A fase de grupos da Liga dos Campeões começou ontem, 19 de setembro, e segue até 13 de dezembro, com todas as 32 equipes em campo entre os oito grupos de quatro. Disputado em pontos corridos por dois turnos, cada vitória vale três pontos enquanto o empate dá um para os dois.

A final está marcada para 1º de junho de 2024, no Estádio Wembley, em Londres, da Inglaterra.

Sorteio das Oitavas de final: 18 de dezembro de 2023

Sorteio das Quartas de final e semifinais: 15 de março de 2024

Oitavas de final: 13/14/20/21 de fevereiro e 5/6/12/13 de março de 2024

Quartas de final: 9/10 e 16/17 de abril de 2024

Semifinais: 30 de abril/1 de maio e 7/8 de maio de 2024

Final: 1º de junho de 2024

