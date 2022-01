Globo FC x Floresta: onde assistir e horário da Copa do Nordeste – 29/01

Pela segunda rodada da Copa do Nordeste, as equipes se enfrentam neste sábado ao vivo

Em partida válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste, as equipes Globo FC x Floresta entram em campo neste sábado, 29/01, a partir das 20h (horário de Brasília), jogando no Estádio Barrettão. O jogo de hoje tem transmissão e, por isso, saiba onde assistir ao vivo e online.

Onde assistir Globo FC x Floresta

O pay-per-view do Nordeste FC vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo às 20h. Os serviços está disponível através do site oficial (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo para Android e iOS em diferentes valores.

Horário: 20h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: PPV do Nordeste FC através do site (www.nordestefc.com.br) ou aplicativo

Como estão as equipes na Copa do Nordeste?

A equipe do Globo ainda não jogou a primeira etapa da competição, fazendo a sua estreia neste sábado pela temporada. Dessa maneira, ocupando o grupo A, precisa da vitória neste primeiro jogo se quiser seguir em busca do topo da classificação. Por fim, no Campeonato Potiguar, o elenco está em 7º lugar com uma vitória, dois empates e três derrotas.

Do outro lado, o time do Floresta também não jogou pela Copa do Nordeste. Dessa maneira, deve entrar em campo neste sábado com força total para garantir os três pontos de qualquer modo. Pelo Campeonato Cearense, não está na elite da competição depois de ser rebaixado.

Escalações de Globo FC x Floresta

Globo FC: André Zuba; Geovane, Gravatá, Mael, Judson; Fernando, Anderson, Hítalo, Rômulo; Nino, João Aleluia

Floresta: Marcão; Maílson, Lito, Tony, Alisson; Jô, Vagner, Dudu, Athyrson; Vyctor, Flavio

