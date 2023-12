Globo transmite final do Mundial hoje: horário Flu x Manchester

Fluminense e Manchester City vão disputar a final do Mundial de Clubes 2023 nesta sexta-feira, 22 de dezembro, no King Abdullah Sports City, às 15h (de Brasília). A decisão terá transmissão ao vivo da Cazé TV e da Globo.

Transmissão da final do Mundial - Fluminense x Manchester

A TV Globo transmite a final do Mundial de Clubes da FIFA entre Fluminense e Manchester City hoje, 22, para todo o país, com narração de Luis Roberto e comentários de Júnior e Roger Flores. A partida começa às 15h, mas a transmissão terá início às 14h35, logo após o Jornal Hoje.

Por causa do jogo, a emissora não vai exibir nessa sexta-feira a novela Mulheres de Areia e a Sessão da Tarde. Mas após a partida de futebol, a programação segue normalmente com o Vale a Pena Ver de Novo.

As plataformas Globoplay e GE, site de notícias da Globo, terão a transmissão liberada para não assinantes. Basta acessar o site (www.globoplay.globo.com), se cadastrar na Conta Globo e acompanhar a programação da TV Globo.

Também é possível assistir pelo Cazé TV, diretamente do Youtube.

Fluminense x Manchester City

Data: sexta-feira, 22 de dezembro de 2023

Horário: 15h (de Brasília)

Local: Estádio King Abdullah Sports City, em Jidá

País: Arábia Saudita

Escalações de Fluminense x Manchester City

Sob o comando de Fernando Diniz, o Fluminense deve vir à campo com a escalação completa, sem desfalques por lesões. A dúvida fica no ataque, já que John Kennedy, herói do título da Libertadores e da classificação para a final, deve permanecer no banco ou no time titular.

Já Pep Guardiola não tem Haaland e Kevin De Bruyne, dois de seus principais jogadores. Ambos se recuperam de lesões e por isso foram cortados do esquadrão. A dúvida permanece no ataque, já que sem Haaland, fica difícil achar um substituto à altura.

Confira as prováveis escalações.

Provável escalação de Manchester City: Éderson; Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias, Josko Gvardiol; Rodri, Mateo Kovacic; Bernardo Silva, Phil Foden, Jack Grealish; Julian Álvarez.

Provável escalação de Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Martinelli; Jhon Arias, Ganso, Keno; Germán Cano.

Último brasileiro a conquistar o Mundial?

O Corinthians é o último campeão brasileiro do Mundial de Clubes. Em 2012, depois de conquistar o seu primeiro título da Libertadores, o Timão garantiu a vaga para o torneio da FIFA, onde derrotou o Chelsea, da Inglaterra, na final.

Na final da Libertadores, o Corinthians empatou com o Boca em 1 a 1, em La Bambonera, mas venceu a partida de volta por 2 a 0, no Pacaembu, em São Paulo. No Mundial de Clubes, estreou com vitória diante do Al Ahly, na semifinal, por 1 a 0. Durante a final contra o Chelsea, o Timão levou a melhor por 1 a 0, gol de Guerrero no segundo tempo.

O último brasileiro a jogar uma final do Mundial aconteceu em 2021, quando o Palmeiras enfrentou também o Chelsea em Abu Dhabi. Lukaku abriu o placar, Raphael Veiga, de pênalti, empatou, enquanto Havertz, também de pênalti, virou o placar para os ingleses.

Na história do Mundial, Corinthians, São Paulo e Internacional foram campeões desde 2000 até 2023, enquanto Flamengo, Grêmio e Santos venceram torneios intercontinentais.