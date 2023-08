Globo transmite jogo do Corinthians hoje, Dia dos Pais; veja horário e estados

Tem jogo do Corinthians hoje contra o Coritiba neste domingo, 13 de agosto, em partida pela 19ª rodada do Brasileirão. A disputa será na Neo Química Arena, em São Paulo, com capacidade para 49.205, e a transmissão vai começar após a reprise do Criança Esperança.

Que horas é o jogo do Corinthians hoje contra o Coritiba?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Corinthians e Coritiba no Brasileirão para os estados de SP, PR, MS, MT, AL, PE e as cidades de Uberlândia, Ituiutaba e Araxá com narração de Everaldo Marques e comentários de Ricardinho e Roger Flores. O Premiere também exibe o confronto ao vivo para assinantes.

O Corinthians não saiu do zero a zero diante do Newell's Old Boys, mas garantiu a vaga nas quartas da Sul-Americana. No Brasileirão é o 14º colocado com 20 pontos, conquistados em cinco vitórias, cinco empates e sete derrotas. O técnico Vanderlei Luxemburgo vai escalar hoje Cássio; Fagner, Gil, Murillo, Fábio Santos; Fausto Vera, Maycon, Renato Augusto; Adson, Wesley e Yuri Alberto.

O Coxa não vence há duas rodadas e, neste momento, prevê que uma nova derrota possa causar a crise no time dentro e fora dos gramados. Em 18º lugar com 14 pontos, somados em três vitórias, cinco empates e 10 derrotas, o treinador Willian Alves entra com Gabriel; Diogo Batista, Kuscevic, Henrique, Victor Luís; Andrey, Matheus Bianqui, Gómez; Marcelino Moreno, Diogo Oliveira e Robson.

INFORMAÇÕES CORINTHIANS X CORITIBA

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Arbitragem: Ramon Abatti Abel

Onde assistir: Globo e Premiere

VEJA: Luxemburgo vai ser demitido do Corinthians ou não em 2023?

Como assistir o jogo de graça no Globoplay?

Como a Globo é uma emissora aberta, o Globoplay disponibiliza a programação em sua plataforma de streaming em tempo real, com imagens, e de graça para todo o público. Isso significa que, além de acompanhar a partida de futebol na televisão também dá para ver no celular.

Não precisa ser assinante para assistir a Globo no Globoplay. Quer saber como? Confira o passo a passo.

Opção 1) Abra o site www.globoplay.globo.com no navegador do computador ou celular. Clique em 'Agora' ou 'Agora na TV1, no menu, para ver a transmissão ao vivo. Depois, clique em 'assista agora' e se você já tem a Conta Globo preencha com o seu email e a senha e faça login, caso contrário clique em 'cadastre-se'.

Escreva o seu nome completo e a senha para se cadastrar de forma gratuita. Ao completar o cadastro clique em 'entrar', retorne ao menu principal e assista o futebol da TV Globo.

Opção 2) Baixe o aplicativo Globoplay em seu aparelho. Depois, clique em 'Agora', no menu inferior, e faça o cadastro Conta Globo gratuitamente. Você será redirecionado automaticamente para a programação e, aí, basta assistir a programação ao vivo.

Quem são os desfalques do Corinthians?

Vanderlei Luxemburgo terá força máxima no duelo contra o Coritiba neste domingo, com Renato Augusto, Rojas, Gabriel Moscardo, Yuri Alberto e Adson, além dos medalhões Fagner, Gil e Fábio Santos. O treinador tem apenas três jogadores indisponíveis em seu plantel.

Rojas, recém-contratado, se recuperou da entorse no tornozelo esquerdo, segundo o GE, disponível para entrar em campo contra o Coxa. Já Gabriel e Renato Augusto foram relacionados novamente, depois de ficarem fora do confronto contra o Newell's na última terça.

Lucas Veríssimo, Paulinho e Gustavo Mosquito continuam como desfalques de Luxemburgo, fora da lista de convocados para a partida.

