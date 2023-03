Globo vai transmitir o jogo do Galo hoje? Onde assistir Atlético-MG x Athletic Club

O Atlético Mineiro perdeu o primeiro jogo da semifinal no Campeonato Mineiro. Agora, o grupo precisa da vitória com dois gols ou mais diante do Athletic Club para garantir a vaga na final. Neste sábado (18), o jogo do Galo vai ser no Estádio Independência, em Belo Horizonte, às 16h30 (Horário de Brasília).

O Athletic venceu o Galo por 1 a 0 no confronto de ida. Sob o comando de Eduardo Coudet, o Atlético precisa vencer com vantagem se quiser carimbar o passaporte para a final.

Qual canal vai passar o jogo do Galo hoje?

O jogo do Galo terá transmissão na Globo para todo o estado de Minas Gerais ao vivo. Também dá para assistir nos canais SporTV e o Premiere, disponíveis em operadoras de TV por assinatura em qualquer lugar do Brasil.

Outra opção é o GloboPlay, serviço de streaming. Quem é assinante pode assistir a retransmissão dos canais, enquanto moradores do estado de Minas Gerais podem assistir de graça a Globo na plataforma.

A plataforma digital de vídeos sob demanda está disponível no site e nos aplicativos de dispositivos móveis.

O que o Atlético precisa para se classificar?

O Atlético Mineiro tem que vencer o Athletic Club neste sábado com dois gols ou mais na vantagem. Em caso de empate (1x0) no placar agregado, se classifica automaticamente o time com a melhor colocação na fase classificatória do Campeonato Mineiro.

Com 20 pontos, o Galo tem a melhor campanha diante do Athletic, que somou apenas 15 pontos entre quatro vitórias, três empates e uma derrota.

Qual a provável escalação do time do Atlético Mineiro hoje?

Depois de conquistar a vaga na fase de grupos da Libertadores, o técnico Eduardo Coudet deve voltar a escalar titulares no Campeonato Mineiro.

Os atletas Bruno Fuchs, Igor Rabello, Guilherme Arana e Alan Kardec continuam no departamento médico do Galo por sérias lesões.

Goleiro: Everson

Defensores: Saraiva, Lemos, Dodô, Jemerson

Meias: Allan, Zaracho, Patrick, Edenílson

Atacantes: Hulk e Paulinho (Sasha).

Quem o Atlético Mineiro contratou para 2023?

A Diretoria do Atlético trouxe o argentino Eduardo Coudet para assumir o comando técnico do time, substituindo o experiente Cuca. Mas o clube repatriou também peças importantes para compor o elenco mineiro.

O Galo anunciou o lateral Paulo Henrique (ex-Juventude), o meia Paulinho (ex-Bayer Leverkusen), o meia-atacante Hyoran (ex-Bragantino), zagueiro Bruno Fuchs (ex-CSKA Moscou), meia Edenilson (ex-Internacional), meia Igor Gomes (ex-São Paulo), meia Patrick (ex-São Paulo), o zagueiro Maurício Lemos (ex-Fenerbahce) e o lateral Saravic (ex-Botafogo).

Parte das contratações já está inserida no elenco titular do Galo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Clube Atlético Mineiro (@atletico)

Quais são os classificados do Campeonato Mineiro?

Jogam as semifinais do Campeonato Mineiro as equipes Atlético Mineiro, Athletic Club, Cruzeiro e América Mineiro em confrontos de ida e volta no mês de março. O vencedor entre o duelo de Atlético enfrentará o Coelho ou a Raposa na final.

Na semifinal do Troféu Inconfidência estão Pouso Alegre, Tombense, Democrata GV e Villa Nova, o torneio secundário também do futebol mineiro.

Enquanto isso, disputam a repescagem o Democrata SL, Caldense e Patrocinense para escapar do rebaixamento.

Quantas vezes o Galo ganhou o Campeonato Mineiro?

O Galo tem 47 títulos do Campeonato Mineiro, maior campeão da história do futebol no estado. O primeiro título veio em 1915, coincidentemente na primeira edição realizada.

No ano passado, em 2022, o Atlético bateu o Cruzeiro na final e conquistou o título na temporada, o primeiro de muitos incluindo Brasileirão e a Supercopa do Brasil.

