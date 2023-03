Sport x Santa Cruz: onde vai passar o jogo do Sport hoje na Copa do Nordeste - 18/03

Sport x Santa Cruz: onde vai passar o jogo do Sport hoje na Copa do Nordeste – 18/03

A primeira fase da Copa do Nordeste promove o clássico pernambucano entre Sport e Santa Cruz, chamado de Clássico das Multidões, neste sábado (18). Em partida atrasada da quarta rodada, o jogo do Sport terá início às 17h30 (Horário de Brasília), na Arena de Pernambuco.

Qual canal vai passar jogo do Sport x Santa Cruz hoje?

O jogo do Sport e Santa Cruz hoje terá transmissão no SBT, na TV aberta, e pay-per-view Nosso Futebol. O canal do SBT estará disponível para todo o estado de Pernambuco ao vivo e de graça.

O pacote de canais Nosso Futebol foi disponibilizado entre as operadoras Sky, Claro e DireCTV GO por valor extra na mensalidade. Caso já seja assinante e tenha o PPV na programação, dá para assistir também no aplicativo do Sky Play, NOW e do próprio DirecTV GO.

Como é o chaveamento da Copa do Nordeste?

Dezesseis times jogam a primeira fase da Copa do Nordeste, divididos em dois grupos de oito. Os quatro melhores de cada chave avançam para as quartas de final, seguido da semifinal e a final.

O chaveamento nas quartas se dá pela seguinte forma:

1º grupo A x 4º grupo A

2º grupo B x 3º grupo B

1º grupo B x 4º grupo B

2º grupo A x 3º grupo A

Depois, o vencedor da quartas de final 1 jogará contra o vencedor 2 na semifinal, assim como 3 e 4 disputarão a penúltima fase da competição regional. Não há restrições sobre times do mesmo estado.

Escalações de Sport x Santa Cruz

Os times de Sport e Santa Cruz, na rodada da Copa do Nordeste, devem entrar em campo neste sábado da seguinte maneira:

Escalação do jogo do Sport:

GOL: Renan

LAT: Eduard

LAT: Igor Cariús

ZAG: Sabino

ZAG: Chico

VOL: Ronaldo Henrique

VOL: Fabinho

MEI: Jorginho

MEI: Edinho

ATA: Luciano Juba

ATA: Vagner Love

Escalação do jogo do Santa Cruz:

GOL: Michael

LAT: Jefferson Feijão

LAT: Marcus Carioca

ZAG: Gabriel Yanno

ZAG: Alemão

ZAG: Ítalo Melo

VOL: Daniel Pereira

VOL: Arthur

MEI: Felipe Gedoz

ATA: Pipico

ATA: Lucas Silva

Quem tem mais vitória no clássico Sport e Santa Cruz?

O duelo entre as equipes de Sport e Santa Cruz no Clássico das Multidões aconteceu em 544 oportunidades, de acordo com dados do site Meu Sport. O Leão da Ilha tem a vantagem com 225 vitórias, 154 empates e 165 vitórias do Santa.

A última partida foi no último sábado, 11 de março, pela 11ª rodada do Campeonato Pernambucano. Por 2 x 0, a equipe do Sport levou a melhor com gols de Jorginho e Luciano Juba, na Ilha do Retiro.

Assista ao gol de Luciano.

O gol do MAESTRO LUCIANO JUBA para o Leão da Ilha no Clássico das Multidões! Narração: Alexandre Costa e Igor Moura, da Rádio Jornal! pic.twitter.com/KTq2GBAavT — Caio (@caiojms_) March 11, 2023



