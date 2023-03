Qual é o canal que vai transmitir o jogo do Inter? Transmissão do Gauchão ao vivo (18/03)

Qual é o canal que vai transmitir o jogo do Inter? Transmissão do Gauchão ao vivo (18/03)

O duelo entre Caxias e Internacional neste sábado, 18 de março, dá início na semifinal do Campeonato Gaúcho na temporada dos estaduais. Com início às 16h30 (Horário de Brasília), o jogo do Inter hoje vai ser no Estádio Centenário, em Caixas do Sul, pelo confronto de ida na competição.

Este é apenas o primeiro jogo da semifinal. A volta está marcada para domingo, 26 de março, às 18h, horário de Brasília, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Onde vai ser transmitido o jogo do Inter hoje?

A partida do Caxias e Internacional hoje será transmitida na Globo para o estado do Rio Grande do Sul. A narração é de Luciano Périco e comentários de Maurício Saraiva. Também dá para assistir no Premiere, pay-per-view disponível em operadoras de TV paga por valor extra na mensalidade.

O torcedor que mora no RS pode assistir de graça a programação do canal aberto no GloboPlay. Quem é assinante pode acompanhar o PPV no computador ou no celular, tablet e smartv.

Quantos pontos tem o Internacional?

O Internacional terminou a primeira fase do Campeonato Gaúcho em segundo lugar, com 22 pontos somados em seis vitórias, quatro empates e uma derrota. A diferença com o líder Grêmio ficou em sete pontos.

Classificado para a semifinal, o Inter disputa contra o Caxias, já que o segundo e o terceiro colocados se enfrentam no chaveamento da primeira etapa no mata-mata. Jogado em ida e volta, quem vencer entre Caxias e Internacional enfrentará Grêmio ou Ypiranga na final.

Qual o provável time do Internacional para o jogo de hoje?

O técnico Mano Menezes deverá utilizar os titulares neste sábado, contra o Caxias. As exceções são Johnny, convocado pela equipe nacional dos Estados Unidos, o goleiro Keiller, Baralhas e Gabriel que continuam lesionados.

Pedro Henrique está de volta após cumprir suspensão, assim como Mano.

Escalação do Internacional: John Victor; Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Lucas Ramos, Baralhas, Carlos de Pena, Alan Patrick; Wanderson e Pedro Henrique.

Escalação do Caxias: Bruno; Marcelo Ferreira, Dirceu, Fernando Fonseca, Dudu Mandai; Marlon, Marciel, Peninha, Diego Rosa; Bustamante e Marcão.

O volante Johnny, de 21 anos, foi convocado para defender a Seleção dos Estados Unidos nos jogos da Liga das Nações da CONCACAF, entre os dias 24 até 27 de março.

Com isso, o jogador vai perder as semifinais do Campeonato Gaúcho com o Inter. No total, Johnny tem quatro partidas pelos Estados Unidos.

Convocado! 🇺🇸🔥 Johnny estará a serviço da Seleção dos Estados Unidos nos confrontos da Liga das Nações da Concacaf 👏🏼 pic.twitter.com/axr3QJA2BJ — Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 15, 2023

