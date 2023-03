Qual é o horário do jogo do Bahia de hoje? Onde assistir ao vivo o Baiano (18/03)

O Bahia precisa vencer se quiser garantir a vaga na final do Campeonato Baiano. Neste sábado (18), enfrenta o Itabuna pelo confronto de volta da semifinal, na Arena Fonte Nova, às 16h (horário de Brasília). O jogo do Bahia hoje terá transmissão ao vivo na TV aberta e na internet para os torcedores.

No jogo de ida, o Itabuna venceu o Bahia por 1 x 0, com gol de Jan Pieter.

Onde vai passar jogo do Bahia hoje ao vivo

O jogo do Bahia hoje vai passar na TV Educativa (BA), na TV aberta, e na TV BAHÊA no Youtube, plataforma de vídeos ao vivo. O torcedor que mora no estado baiano pode curtir do conforto do seu sofá na televisão de graça.

A TV Educativa da Bahia opera no canal 10 em todo o estado baiano. Enquanto isso, o canal do clube no Youtube retransmite as imagens do embate de graça para todo o Brasil.

Dá para assistir no celular, tablet, computador e smartv.

Que posição o Bahia ficou?

O Bahia terminou a primeira fase do Campeonato Baiano em primeiro lugar com 21 pontos, somados em sete vitórias e duas derrotas na temporada.

O time venceu o Vitória no clássico Ba-Vi, mas perdeu para o Itabuna na última rodada e para o Jacobinense na quarta rodada. O Tricolor fechou sua participação com 12 gols marcados e nove sofridos.

🎥 Após trabalho na academia, início de atividades no campo na reapresentação tricolor #BBMP pic.twitter.com/al7XA5j7O2 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) March 16, 2023

Adversário do Bahia na final

Se o Bahia vencer o Itabuna neste sábado, carimba o passaporte para a final do Baianão 2023. O elenco pode enfrentar o Juazeirense ou o Jacuipense, a depender do resultado na outra semifinal.

No jogo de ida, o Jacuipense venceu por 1 x 0, gol de Robson Santos. Com isso, joga pelo empate para garantir a classificação para a final.

Bahia eliminado da Copa do Nordeste

Após o empate com o Fluminense do Piauí na última terça-feira, 14 de março, pela sétima rodada da Copa do Nordeste, o Bahia não consegue mais se classificar para as quartas de final da competição. O elenco se despede como a pior campanha da temporada.

Com apenas seis pontos em 7º lugar no grupo B, o Tricolor soma uma vitória, três empates e três derrotas na fase de grupos, com diferença de quatro pontos para o 4º colocado na zona de classificação.

Só resta ao clube brigar no Campeonato Baiano e na Série A do Brasileirão em abril deste ano.

