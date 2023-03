Saiba onde assistir ao jogo do Benfica hoje. Foto: Reprodução David Pickup by Pexels

Onde assistir o jogo do Benfica hoje no Campeonato Português (18/03)

O Benfica está mais próximo do que nunca de conquistar o título português. Neste sábado, vai enfrentar o Vitória de Guimarães em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Português, às 15h (horário de Brasília). O jogo do Benfica acontecerá no Estádio da Luz, em Lisboa, com duas equipes na parte de cima da tabela.

Além do favoritismo no torneio nacional, o Benfica também faz uma boa campanha na Champions, classificado recentemente para as quartas de final.

O jogo do Benfica hoje terá transmissão no Star Plus, serviço de streaming para assinantes.

Como ter Star Plus de graça para ver jogo do Benfica?

Não dá para assistir o Star Plus de graça. É preciso ser assinante da plataforma de streaming de entretenimento e esportes para assistir o conteúdo disponível.

Três opções estão disponíveis no site: o Star Plus por R$ 32,90 por mês, o combo com Disney+ por R$ 45,90 e o pacote incluindo também o Lionsgate+ por R$ 55,90 ao mês.

Acesse o site e torne-se assinante para ter acesso ao catálogo de filmes, séries e esportes.

Qual a provável escalação do Benfica para o jogo de hoje?

Com o passaporte carimbado para as quartas da Champions, o técnico Roger Schmidt não precisa mais poupar os seus jogadores. Neste sábado, o comandante deverá escalar os atletas titular contra o Vitória.

Julian Draxler e Ristic são exceções, já que continuam lesionados e em trabalho de recuperação no departamento médico.

Provável escalação do jogo do Benfica hoje: Vlachodimos; Grimaldo, Antonio Silva, Otamendi, Bah; Florentino, Chiquinho, João Mário; David Neres, Aursnes e Gonçalo Ramos.

Quantas rodadas tem o Campeonato Português?

O Campeonato Português tem 34 rodadas, divididas em primeiro e segundo turno com dezessete cada. Disputado em pontos corridos, os 18 clubes se enfrentam duas vezes na temporada.

Já foram 24 rodadas, portanto faltam apenas dez para a competição terminar. O primeiro colocado será declarado o campeão português, enquanto os três últimos serão rebaixados para a segunda divisão.

O Benfica é o líder com 65 pontos, somados em 21 vitórias, dois empates e uma derrota. O time tem a vantagem de oito pontos com o segundo colocado, o Porto.

