Palmeiras e Flamengo disputaram a final da Supercopa do Brasil neste sábado, 28 de janeiro de 2023, no Estádio Mané Garrincha

Épico! Veja os gols da Supercopa do Brasil 2023 entre Palmeiras e Flamengo

O Palmeiras é campeão da Supercopa do Brasil 2023! O alviverde derrotou o Flamengo por 4 a 3 no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, neste sábado, 28 de janeiro, pela nova temporada. Este é o primeiro título do clube paulista. Saiba quem fez os gols e confira todos os vídeos.

Gols da Supercopa do Brasil 2023 entre Palmeiras e Flamengo

Foi de virada, mas o Palmeiras venceu o Flamengo na final da Supercopa do Brasil. Com gols de Raphael Veiga e Gabriel Menino, o elenco alviverde levantou a sua primeira taça no torneio.

O comecinho do primeiro tempo foi bastante pegado para os dois lados, mas sem emoção. Nenhuma finalização foi feita dentro de campo, deixando os torcedores apreensivos. A primeira chance saiu dos pés do Palmeiras, por Rony, após falha do goleiro Santos aos 19 minutos.

Foi aos 22 minutos que o Flamengo teve uma penalidade para cobrar em seu favor. Zé Rafael derrubou Arrascaeta dentro da área com um carrinho e o juiz assinalou o pênalti. Gabigol cobrou e colocou o time carioca na vantagem.

Assista a cobrança de pênalti.

Não tem jeito! Hoje já teve gol do Gabigol! E o camisa 10 fez questão de provocar os palmeirenses mostrando a camisa. Vários objetos foram arremessados. pic.twitter.com/HH8XSky76c — Isabelle Costa (@bellexcosta) January 28, 2023

Ainda no primeiro tempo, o Palmeiras foi para cima brigar pelo resultado. Teve boa tentativa com Endrick aos 33, mas o gol saiu dos pés de Raphael Veiga aos 37.

Assista ao gol de empate.

O gol de empate do Palmeiras, com ele RAPHAEL VEIGApic.twitter.com/iknjlER6Ra — Diário Palmeiras (@diario1914) January 28, 2023



O Palmeiras continuou melhor dentro de campo. Nos acréscimos, Gabriel Menino acertou belo chute na entrada da área para levar os palmeirenses a loucura. A virada deixou o Verdão na vantagem ao fim do primeiro tempo.

Veja o gol de Menino.

GABRIEL MENINO VIRA O JOGO Assim:pic.twitter.com/dDBLPGXaTK — Diário Palmeiras (@diario1914) January 28, 2023



No segundo tempo da Supercopa do Brasil, o jogo foi completamente diferente. As equipes começaram os primeiros minutos buscam o ataque em todo momento.

O Flamengo começou melhor e conseguiu empatar a partida. Em assistência de Everton Ribeiro, Gabigol ficou cara a cara com Weverton e, livre na área, encheu as redes do adversário.

Assista ao gol de Gabigol, o segundo na Supercopa do Brasil 2023.

Assistência de Everton Ribeiro e gol dele... SEMPRE ELE, Gabigol! Flamengo 2x2 Palmeiraspic.twitter.com/4mp5Sp2HtI — Nação News (@NacaoNews) January 28, 2023



O Verdão não quis deixar barato. Gabriel Menino teve falta para cobrar aos 8 minutos. Gustavo Gómez tentou desviar, mas a bola passou por todo mundo e foi para fora. Na sequência, o árbitro assinalou uma penalidade em favor do alviverde após Everton Ribeiro toca com o braço na bola.

Raphael Veiga, aos 12 minutos, deixou o Palmeiras à frente mais uma vez.

DE NOVO ELE! Raphael Veiga, cobrando pênalti, marca o seu segundo gol na decisão! Palmeiras 3x2 Flamengo pic.twitter.com/BTgMvxRxto — Goleada Info (@goleada_info) January 28, 2023



Não deu sequer tempo dos palmeirenses celebrarem a virada, já que Pedro, aos 15 minutos, acertou a bola com o ladinho de pé para deixar Weverton sem chances. 3 a 3 no placar. A assistência novamente foi de Everton Ribeiro.

QUE GOL FOI ESSE?! Pedro, de calcanhar, marca um GOLAÇO em Brasília! Palmeiras 3x3 Flamengo pic.twitter.com/dB05sh8zlc — Goleada Info (@goleada_info) January 28, 2023



O segundo tempo continuou cheio de emoções para os dois lados. O Palmeiras foi para cima responder os dois gols do adversário, enquanto o Flamengo teve Pedro novamente aos 22 minutos muito bem.

O placar mudou novamente aos 28 minutos da segunda etapa. A jogada entre Dudu, Raphael Veiga e Rony acabou nos pés de Gabriel Menino. Destaque na partida, o jovem jogador encheu as redes do goleiro Santos para colocar novamente o alviverde na frente do placar.

O QUE O SANTOS FEZ AQUI??? kkkkkkkkkkk cara tirou o braço pic.twitter.com/WR3CpOZTXL — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) January 28, 2023

Próximo jogo das equipes

Após conquistar o título na Supercopa, o Palmeiras volta a jogar na quarta-feira, 1º de fevereiro, pela quinta rodada do Campeonato Paulista contra o Mirassol.

O jogo vai começar às 21h35, horário de Brasília, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, no interior paulista.

Já o Flamengo volta a jogar também na quarta, mas a partir das 21h10, horário de Brasília, contra o Boavista pela sexta rodada do Campeonato Carioca. A disputa será no Maracanã, no Rio de Janeiro.

