Equipe brasileira enfrentou a Sérvia nesta quinta-feira, 24 de novembro, pela primeira rodada do grupo G na Copa do Mundo

Gols do Pompo, saída de Neymar e mais: 7 momentos do jogo do Brasil na Copa

A Seleção Brasileira venceu o primeiro jogo na Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira, 24/11. Contra a Sérvia, o elenco canarinho anotou os três pontos em vitória por 2 a 0 na primeira rodada do grupo G, no Estádio Lusail. Assista aos melhores momentos do jogo do Brasil na Copa e os gols do embate.

Melhores momentos de Brasil x Sérvia na Copa do Mundo 2022

Nas arquibancadas as camisas amarelas se fizeram presente na torcida do Brasil. Mas a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Catar trouxe animosidade também para o público de casa.

O primeiro tempo foi do Brasil. Enquanto a equipe canarinho se concentrou em atacar, a Sérvia buscou apenas se defender dos brasileiros e tentar segurar o placar em empate.

Neymar quase perde a camisa

Uma das cenas que mais rodaram a internet foi o momento em que Lukic, da Sérvia, praticamente tirou a camisa de Neymar em disputa pela bola.

cara simplesmente ARRANCOU a camisa do NEYMAR pic.twitter.com/hBXKzC554w — mel 🦅 (@megrassmann) November 24, 2022

Protagonismo de Raphinha, Vini Jr e Paquetá

Paquetá, Vini Junior e Raphinha foram os protagonistas da etapa. A Sérvia buscou subir a marcação e impedir os espaços dos brasileiros. Até aqui os brasileiros contavam com o maior número na posse de bola.

Raphinha, jogador do Barcelona, também fez bom primeiro tempo depois de ficar cara a cara com o goleiro Vanja aos 34 minutos, e desperdiçar o gol em chute de chapa muito fraco.

Assista ao quase gol de Raphinha.

Era só ter dado a chapadinha na gaveta, Raphinha.pic.twitter.com/QcB2sGoMDu — neto pistola 🇧🇷 (@netopistola10) November 24, 2022

Chance da Sérvia para fora

A melhor chance veio apenas aos 36 quando Mladenovic, com cabeceio para fora.

Quase gol de Raphinha no segundo tempo

No segundo tempo, bastaram apenas um minuto para o Brasil ter a grande chance. Na cara do gol, Raphinha desperdiçou o gol que poderia ter abrido o placar. A partir daí, a Seleção Brasileira recuperou o controle da partida e foi superior neste começo de segundo tempo, enquanto a Sérvia sofreu para conseguir alcançar os rivais.

Raphinha tá brincando com o Brasileiro pic.twitter.com/1nsvWwx0gN — editor do neymar jr (@l7ney) November 24, 2022



Gol de Richarlison aos 16 minutos

As tentativas seguidas do Brasil e a pressão em cima da defesa sérvia surtiram efeito. Aos 16 minutos, Casemiro lança a bola para Neymar, Vini fica com a sobra e manda em cima do arqueiro da Sérvia. Richarlison sozinho na área empurrou a bola para o fundo do gol

Assista ao gol de Richarlison no segundo tempo.

GOL DO RICHARLISON pic.twitter.com/QhO8vf7vqe — njdeprê - marlon 🇧🇷🇶🇦 (@njdmarlon) November 24, 2022



Com o gol, o Brasil assumiu uma postura diferente e foi superior até os minutos finais. Neymar vem em contra-ataque e teve boa chance aos 21, mas Vini escorregou na área ao receber do camisa 10. Até aqui só os brasileiros chutaram ao gol.

Gol de voleio de Richarlison

A pressão dos brasileiros seguiu dando certo até que aos 27 minutos Richarlison ampliou o placar. Ao receber passe de Vini, o Pombo de voleio encheu as redes do goleiro sérvio.

Confira o segundo gol do Richarlison e do Brasil.

Sem brincadeira, esse gol do Richarlison foi um dos mais lindos que eu já vipic.twitter.com/wv8kR3UevD — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) November 24, 2022

Lesão de Neymar

A imagens de Neymar, camisa 10 da Seleção Brasileira, chorando no banco após deixar o campo com dores preocupou os torcedores. Isso porque, perder Neymar logo na fase de grupos, pode ser um grande problema.

Aos 34 do segundo tempo, Neymar caiu no chão e colocou as mãos no tornozelo direito. O craque ficou no chão por até dois minutos, e teve de ser substituído. Logo na sequência, foi para o banco e as imagens da TV Globo mostraram o jogador do PSG chorando, com a camisa em seu rosto.

Ainda não há informações sobre o que de fato aconteceu com Neymar.

O momento da lesão no tornozelo do Neymar. pic.twitter.com/H7etcDaO6f — ⚽ (@DoentesPFutebol) November 24, 2022

Assista ao momento em que Neymar estava no banco chorando.

A sensação do Neymar é malíssima pic.twitter.com/l4K7Pf8WZQ — Marcelo Bechler (@marcelobechler) November 24, 2022

Qual é o grupo do Brasil na Copa do Mundo 2022?

O Brasil está no grupo G da Copa do Mundo do Catar, ao lado de Suíça, Sérvia e Camarões. Os elencos disputarão três rodadas em pontos corridos onde cada vitória vale 3 pontos e o empate apenas um para ambos os lados.

Os dois times que terminarem a fase de grupos em primeiro e segundo lugar avançam direto para as oitavas de final, enquanto os outros dois voltam para a casa. Daí vem as quartas, semifinais e a tão sonhada final.

GRUPO G

1 Brasil - 3 pontos

2 Suíça - 3 pontos

3 Sérvia - 0 pontos

4 Camarões - 0 pontos

Qual é o próximo jogo do Brasil na Copa?

A Seleção Brasileira vai jogar contra a Suíça na próxima segunda-feira, 28 de novembro, pela segunda rodada do grupo G na Copa do Mundo do Catar. O embate será no Estádio 974 e começa às 13h (Horário de Brasília).

Com a vitória na primeira rodada, o elenco brasileiro garantiu-se a liderança do grupo com 3 pontos, empatado com a Suíça que também venceu na rodada de estreia.

Se ganhar dos suíços, os brasileiros estarão com a vaga praticamente encaminhada até as oitavas de final. O confronto vai passar na Globo, na TV aberta, além das operadoras de TV por assinatura com o canal SporTV. Online, dá para assistir no canal do Casimiro, além dos streamings GloboPlay, portal GE e também no FIFA+.

