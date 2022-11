Quem é o camisa 10 da Seleção Brasileira na Copa do Catar 2022?

Saiba quem veste a camisa 10 na Seleção Brasileira de Tite para a Copa do Mundo do Catar

Vestir a camisa 10 da Seleção Brasileira pode ser considerado um dos maiores prestígios do futebol brasileiro. É ter o seu nome gravado na história, principalmente porque pouquíssimos atletas vestiram o número em Copa do Mundo entre edições. Em 2022, no Catar, quem é o camisa 10 da Seleção Brasileira?

Neymar vai usar a camisa 10 da Seleção Brasileira

Para a Copa de 2022 no Catar, o dono da camisa 10 da seleção brasileira é o Neymar é o camisa 10 da Seleção Brasileira . O atacante do Paris Saint-Germain é o principal jogador do elenco e, desde que se firmou como titular, herdou o número de Kaká, ídolo da nação brasileira no futebol.

Na Copa do Mundo do Catar, Neymar chega como o favorito a conquistar o hexa para o brasileiro, item de desejo desde que o elenco conquistou o quinto título em 2002.

A camisa 10 é uma raridade, nem todos os atletas possuem a chance de vesti-la seja em amistosos, Eliminatórias, Copa América ou em Copa do Mundo.

Pela Seleção Brasileira, Neymar tem 121 partidas disputadas, com 75 gols marcados entre amistosos, Copa do Mundo, Eliminatórias, Olimpíadas e também Copa América.

Quem já usou a camisa 10 na seleção brasileira?

Vestir a camisa 10 da Seleção Brasileira é uma honraria para jogadores de futebol. O prestígio de ser considerado para usar o número faz com que atletas deem o seu melhor em campo para carregarem a simbólica numeração entre as competições.

Entre a história da Seleção, nomes como Pelé, Zico e Raí já usaram a camisa 10. Agora, na Copa do Catar e em seu terceiro Mundial, o atacante do PSG vai vestir a iguaria.

Confira um breve histórico com todos os camisas 10 da Seleção em Copas, segundo o portal GZH.

Jair da Rosa Pinto (1950)

Pinga (1954)

Pelé (1958, 1962, 1966 e 1970)

Rivellino (1974 e 1978)

Zico (1982 e 1986)

Silas (1990)

Raí (1994)

Rivaldo (1998 e 2002)

Ronaldinho Gaúcho (2006)

Kaká (2010)

Neymar (2014, 2018 e 2022)

Jogos do Brasil na Copa do Mundo do Catar

Confira a seguir a tabela de jogos do Brasil, os horários e como assistir.

Brasil x Sérvia (1ª rodada do grupo G)

Data: Quinta-feira, 24/11 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail

Narração: Galvão Bueno

Onde assistir: Globo, FIFA +, SporTV, Casimiro, Globoplay e Portal GE

Brasil x Suíça (2ª rodada do grupo G)

Data: Segunda-feira, 28/11 às 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio 974

Onde assistir: Globo, FIFA +, SporTV, Casimiro, Globoplay e Portal GE

Camarões x Brasil (3ª rodada do grupo G)

Data: Sexta-feira, 02/12 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail

Onde assistir: Globo, FIFA +, SporTV, Casimiro, Globoplay e Portal GE

