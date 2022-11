Canarinho pistola? Veja o mascote da Seleção Brasileira 2022?

O mascote de uma equipe trabalha para animar os torcedores, além de ser a bela representação do que é o futebol em sua mais pura essência. O Canarinho é o mascote da Seleção Brasileira 2022 oficial, presente em todos os jogos entre as mais diversas competições. Conheça a história de Canarinho e se ele estará no Catar para a Copa de 2022.

Canarinho é o mascote da Seleção Brasileira 2022

O Canarinho é o mascote oficial da Seleção Brasileira. Desde 1954, a equipe brasileira passou a ser conhecida como Canarinho por usar o uniforme amarelo e agora, o apelido se personificou no mascote.

Ele foi criado pela CBF em 2016, com a estreia para o público no dia 6 de outubro daquele ano, no jogo entre Brasil e Bolívia, válido nas Eliminatórias da Copa pela América do Sul para a Rússia em 2018. Naquela partida, Canarinho foi muito bem recebido pelo público que adorou o mascote, além de promover interação entre torcedores.

Um mascote tem como principal objetivo animar a sua torcida em todos os jogos. É comum observarmos em compromissos do Campeonato Brasileiro, por exemplo, os mascotes dos clubes na beira do campo ou arquibancadas com o público. Eles também são uma boa fonte de renda já que existe a comercialização com a sua identidade.

Canarinho usa a camisa 10 da Seleção Brasileira, e seu corpo e rosto trazem uma feição de forte e confiante. Entre torcedores, ele ganhou o apelido de "Canarinho Pistola" por parecer estar bravo.

Assista ao vídeo de apresentação de Canarinho.



O mascote da Seleção Brasileira está no Catar para a Copa?

Sim, o Canarinho está na Copa do Mundo do Catar em 2022. O mascote tirou foto com torcedores nas ruas de Doha, além de muitas fotos entre os principais pontos turísticos do país árabe.

No entanto, Canarinho não pode ir aos jogos da Copa animar a torcida brasileira por restrição da FIFA. Isso também acontece nas Eliminatórias para a Copa. Porém, o mascote pode marcar presença em festas como o Fan Fest, ou até em treinos da Seleção Brasileira.

Em 2018, a mesma restrição aconteceu durante a Copa do Mundo da FIFA. Em fotos publicadas pela CBF, o personagem só percorreu as ruas da Rússia com torcedores e também pontos turísticos das principais cidades sedes do evento.

Como regra, somente o mascote do evento oficial, neste caso La'eeb, é que pode participar dos jogos.

Torcedores reclama de ausência de Canarinho no Catar

Nas redes sociais, torcedores brasileiros mostraram toda indignação com a falta do Canarinho Pistola no evento para animar o público, além do fato de ser impedido de participar dos jogos.

Até mesmo na abertura da Copa do Mundo do Catar, alguns torcedores queriam ver o Canarinho, mas somente mascotes da FIFA no evento oficial é que aparecem.

Torcedores reclamaram da falta que o Canarinho nos jogos da Seleção.

