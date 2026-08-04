Futebol

Neymar joga? Onde vai passar Santos x Remo em jogo da Copa do Brasil hoje

Jogo começa às 21h30

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar Santos DCI
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Remo e Santos fazem nesta terça-feira (4) um confronto decisivo por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil 2026. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém (PA). No primeiro duelo, disputado na Vila Belmiro, as equipes ficaram no empate sem gols. Com isso, quem vencer no tempo regulamentar garante a classificação. Se houver nova igualdade, a definição da vaga será nos pênaltis.

Onde assistir Remo x Santos ao vivo

O jogo da Copa do Brasil entre Remo e Santos terá transmissão ao vivo para todo o Brasil pelos canais sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Além da vaga entre os oito melhores da Copa do Brasil, o classificado também garante a premiação milionária destinada às equipes que avançarem para as quartas de final. Após o empate sem gols no primeiro duelo, qualquer vitória basta para Remo ou Santos seguir na competição. Se o placar terminar empatado novamente, a decisão será nas cobranças de pênaltis.

O Remo volta para Belém após conquistar um empate importante fora de casa e aposta na força da torcida para buscar a classificação inédita às quartas de final. A expectativa é de casa cheia no Mangueirão para empurrar o time comandado por Léo Condé.

Do outro lado, o Santos tenta encerrar um jejum de cinco temporadas sem alcançar as quartas da Copa do Brasil. A equipe de Cuca aposta na experiência do elenco e terá o retorno de Neymar para a decisão.

Escalações

Léo Condé deve repetir praticamente a formação utilizada na partida de ida. O treinador continua sem poder contar com alguns jogadores impedidos de atuar por questões contratuais ou lesão.

O time ter a seguinte escalação hoje: Marcelo Rangel; Marcelinho, Matheus Felipe, Marllon e Mayk; Zé Welison, Leonel Picco e Zé Ricardo; Jajá, Yago Pikachu e Alef Manga.

Já no Santos, a principal novidade é a presença de Neymar. Em compensação, Lucas Veríssimo está fora por conta de uma lesão na panturrilha sofrida no primeiro confronto.

Provável time: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Willian Arão (João Schmidt), Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Barreal; Neymar e Gabigol.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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