Grenal hoje: onde vai passar o jogo do Grêmio x Inter e horário (3/9)

Grenal hoje: onde vai passar o jogo do Grêmio x Inter e horário (3/9)

Tem Grenal hoje, 3 de setembro, pelas quartas de final da Copa do Brasil 2026. Grêmio e Internacional jogam às 20h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). O clássico decide uma vaga na semifinal da competição. Veja onde assistir ao vivo.

Onde assistir o GreNal hoje ao vivo?

O clássico Gre-Nal entre Grêmio e Internacional será transmitido ao vivo pelo Prime Video. A partida começa às 20h (horário de Brasília), nesta quinta-feira (3).

PRIME VIDEO: o serviço de streaming da Amazon transmite com exclusividade o confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil. É necessário ter uma assinatura do serviço para acompanhar a partida ao vivo.

O jogo também terá acompanhamento em tempo real por portais esportivos. No jogo de ida, disputado no Beira-Rio, Grêmio e Internacional empataram por 0 a 0. Por isso, o clássico desta quinta-feira vale a classificação para a semifinal da competição.

Como foi o último jogo do Grêmio x Inter?

No último encontro entre Grêmio e Internacional, os times empataram em 0 a 0, na quinta-feira (27), no Beira-Rio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O clássico foi marcado por muita disputa física e poucas oportunidades claras de gol. Com o empate sem gols, quem vencer o confronto desta quinta-feira garante a classificação para a semifinal.

Em caso de novo empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis. O vencedor do confronto entre Grêmio e Internacional enfrentará Atlético-MG ou Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil.

Um dos principais assuntos após o clássico foi a arbitragem. Nos acréscimos do primeiro tempo, Carlos Vinícius, do Grêmio, acertou uma cotovelada em Bruno Gomes, do Inter. O atacante gremista já tinha cartão amarelo, mas não recebeu a segunda advertência. O VAR também não recomendou a revisão do lance. O episódio provocou reclamações dos jogadores e dirigentes colorados.