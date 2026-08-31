One vai passar o jogo do Benfica x Estoril hoje no Campeonato Português

Informações do jogo do Benfica ao vivo, bem como as últimas informações deste 31 de agosto.

Benfica recebe o Estoril nesta segunda-feira, dia 31 de agosto, às 16h15 (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela quarta rodada do Campeonato Português. O confronto encerra a rodada da Liga Portugal e coloca frente a frente um Benfica embalado e um Estoril que ainda busca a primeira vitória na competição.

Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje?

O jogo do Benfica x Estoril, pelo Campeonato Português, terá transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Disney+.

O Benfica chega para o confronto depois de confirmar a classificação para a fase principal da Liga Europa. A equipe venceu o AGF Aarhus por 3 a 1, fora de casa, e garantiu a vaga com 6 a 2 no placar agregado. No Campeonato Português, o time tem quatro pontos em dois jogos, já que a partida contra o Moreirense foi adiada por causa do calendário europeu.

O Estoril, por sua vez, soma apenas um ponto em três rodadas e ocupa a 16ª posição. A equipe ainda não venceu na competição e chega ao duelo tentando interromper uma sequência de 11 partidas sem vitória na Liga Portugal.

O Benfica deve entrar em campo com Samuel Soares no gol, além de Alexander Bah, Tomás Araújo, Clément Lenglet e Samuel Dahl na defesa. No meio-campo, Leandro Barreiro e Enzo Barrenechea aparecem entre os prováveis titulares, enquanto Rafa Silva, Georgiy Sudakov e Gianluca Prestianni devem atuar mais à frente, com Vangelis Pavlidis como referência no ataque. A equipe será comandada pelo técnico Marco Silva.

Já o Estoril tem Robles como provável titular no gol, com Sánchez, Ferro, Sierra e Medrano formando a linha defensiva. Xeka, Tsoungui, Guitane, Carvalho e Lacximicant devem compor o meio-campo, enquanto Yanis Begraoui aparece como provável centroavante.

Palpite

O Benfica aparece como favorito para o confronto desta segunda-feira. A equipe chega embalada por três vitórias consecutivas em todas as competições e goleou o Casa Pia por 7 a 0 na última partida pelo Campeonato Português.

O Estoril vive situação oposta e ainda não venceu na competição. Com apenas um ponto conquistado nas três primeiras rodadas, a equipe terá pela frente um Benfica que busca se aproximar dos líderes Porto e Sporting.

Palpite: Benfica 4 x 0 Estoril.