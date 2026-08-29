Futebol

Onde assistir Inter Miami x Montréal ao vivo neste sábado

Clássico da MLS começa às 20h30

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir ao jogo do Inter Miami Getty
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O Inter Miami entra em campo neste sábado, 29 de agosto, para enfrentar o CF Montréal pela Major League Soccer (MLS). A partida será disputada no Nu Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

Onde assistir ao jogo do Inter Miami

A partida entre Inter Miami e CF Montréal terá transmissão ao vivo pelo Apple TV, plataforma que detém os direitos de transmissão da MLS. O jogo começa às 20h30 (horário de Brasília), correspondente às 19h30 no horário local de Miami.

Lionel Messi é a principal atração do Inter Miami e chega ao confronto após marcar na derrota por 2 a 1 para o Toronto FC, no último dia 22 de agosto. O argentino soma 14 gols na temporada da MLS e continua como um dos principais artilheiros da competição.

O duelo também marca um momento de mudança no comando do Inter Miami. Javier Mascherano deixou o cargo em abril, enquanto Guillermo Hoyos vinha trabalhando como técnico interino. Nesta sexta-feira (28), o clube anunciou a contratação do argentino Kily González, que assumirá a equipe após obter as permissões de trabalho necessárias nos Estados Unidos.

Hoyos, porém, está suspenso pela MLS e não poderá comandar a equipe à beira do campo contra o Montréal.

Ficha técnica

Jogo: Inter Miami x CF Montréal
Data: sábado, 29 de agosto de 2026
Horário: 20h30 (de Brasília)
Local: Nu Stadium, Miami, Estados Unidos
Competição: Major League Soccer
Transmissão: Apple TV

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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