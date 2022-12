Quem o Brasil pode pegar na semifinal da Copa do Mundo se vencer a Croácia?

Confira o chaveamento completo da Copa do Mundo do Catar e saiba quem a Seleção Brasileira pode enfrentar na semifinal

A Seleção Brasileira passou sem dificuldades da Coreia do Sul nas oitavas de final. O próximo jogo na Copa do Mundo do Catar está marcado para a sexta-feira, 9 de dezembro, contra a Croácia nas quartas de final. Se o Brasil vencer o jogo, quem será o seu adversário na semifinal? Confira todos os detalhes na decisão.

Quem o Brasil vai enfrentar na semifinal se passar das quartas?

Se o Brasil vencer a Croácia nas quartas de final, vai pegar a Holanda ou a Seleção Argentina na semifinal da Copa do Mundo, dois clássicos e experientes adversários.

Tudo vai depender se a Seleção Brasileira avançar para a semifinal e principalmente do resultado entre a partida entre Holanda e Argentina, também na sexta-feira pelas quartas do torneio.

Caso encontre a Laranja Mecânica, fará uma reedição de 2014 quando disputaram o terceiro lugar na Copa do Mundo do Brasil. Na ocasião, a Holanda levou a melhor por 3 a 0 e garantiu a medalha de bronze. No histórico de confrontos são doze jogos - segundo dados do portal O Gol - com vantagem para os holandeses em quatro vitórias.

Também existe a possibilidade de Brasil e Argentina, rivais históricos no futebol sul-americano, se enfrentarem nas semifinais da Copa. São 108 partidas disputadas, de acordo com dados do site O Gol, com vantagem para os brasileiros em 43 vitórias, 26 empates e 39 vitórias aos hermanos.

Calendário das quartas de final na Copa do Mundo

Após a curta folga no meio da semana, as quartas de final estarão de volta na sexta-feira e no sábado, com quatro duelos entre as oito seleções.

Acompanhe a programação e fique por dentro de todos os lances.

Sexta-feira, 09/12: Brasil x Croácia - 12h (horário de Brasília)

Estádio Cidade da Educação, em Doha, no Catar

Sexta-feira, 09/12: Holanda x Argentina - 16h (horário de Brasília)

Estádio Lusail, em Lusail, no Catar

Sábado, 10/12: Marrocos x Portugal - 12h (horário de Brasília)

Estádio Al Thumama, em Doha, no Catar

Sábado, 10/12: Inglaterra x França - 16h (horário de Brasília)

Estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar

Caminho de Brasil e Croácia na Copa

Para chegar até as quartas de final, tanto Brasil como Croácia tiveram de passar pela fase de grupos e as oitavas de final na Copa do Mundo.

Os brasileiros terminaram em primeiro lugar no grupo G com 6 pontos. O elenco estreou com vitória diante da Sérvia (2x0). Na segunda rodada, ganhou da Suíça (1x0) enquanto na terceira rodada foi superado por Camarões mesmo com time reserva (0x1).

Nas oitavas de final, o Brasil goleou a Coreia do Sul por 4 x 1. O resultado deu o gás necessário para os jogadores brasileiros. Agora, nas quartas, terão a oportunidade de brigar pelo hexa.

Já a Croácia ficou apenas em segundo lugar no grupo F, com 5 pontos. Na primeira rodada empatou sem gols com Marrocos, enquanto na segunda rodada goleou o Canadá (4x1). Por fim, empatou novamente com a Bélgica onde ambas não marcaram gols.

Para as oitavas, a equipe disputou com o Japão a prorrogação, mas foi nos pênaltis que se sagrou vitorioso.

Como assistir Brasil e Croácia ao vivo nas quartas?

A partida entre Brasil e Croácia será transmitida tanto na televisão como nas plataformas digitais.

A Globo, na TV aberta, é a grande responsável por exibir o confronto para todo o país de graça, com narração de Galvão Bueno e comentários de Ana Thais Matos, Roque Junior, Júnior e Paulo César de Oliveira.

Enquanto isso, o SporTV também transmite a partida do Brasil nas quartas, mas só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo por valores extras. Aqui, é Milton Leite quem narra.

As plataformas GloboPlay, GE (www.ge.globo.com), FIFA+ e o canal do Casimiro no Youtube transmitem o jogo do Brasil nas quartas de graça.

